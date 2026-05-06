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大立光4月營收下滑1% 比預期好 預計Q3產能滿載

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

大立光（3008）昨（5）日公布4月合併營收53.62億元，月減1%，年成長24%，為同期新高，優於預期；大立光指出，5月拉貨動能將較4月下滑，主要因季節性因素影響。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，隨i17拉貨高峰期已過，往年第2季為iPhone新舊機種交替時節，營收表現受壓抑。針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，4月拉貨動能比3月差、5月比4月低，目前6月還看不到，但相較於去年同期，4、5月表現好一些。

他進一步表示，雖然現在產能利用率沒有去年第4季滿，「但還是滿緊的，」依客戶訂單表現，第3季產能將達滿載。

大立光累計今年前四月合併營收209.06億元，年成長11%。大立光昨天股價收2,545元，下滑30元，三大法人同步賣超。

蘋果WWDC 2026全球開發者大會將於6月9日登場，被視為下半年電子族群風向球。外媒透露，今年主視覺暗示iOS 27將全面整合更深層的Apple Intelligence，推動iPhone 18進入「視覺AI」元年，iPhone 18首度導入可變光圈鏡頭技術，讓手機具備單眼相機般的景深切換與夜拍控制，大立光為主力供應商，為下半年獲利添動能。

談及可變光圈鏡頭進展，林恩平日前表示，下半年新機規格差不多敲定（lock dowm），對檢測的要求很高，會有更多鏡頭被淘汰下來。

大立光切入新事業CPO布局進展，林恩平表示，主要做FAU（光纖陣列單元）這段，以提供元件為優先，FAU元件之外，稜鏡製造也是重點，目前也要買光纖，光纖相關塑件也會涉獵。

大立光昨天同時公告，自去年9月22日自昨天為止，斥資5.03億元取得廠務工程及設備。

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