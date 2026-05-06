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鴻海營收衝出最強4月 前四月同步攀峰 法人看好今年逐季走揚

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

鴻海（2317）昨（5）日公布4月營收8,320億元，今年前四個月營收2.96兆元，均創同期新高，持續受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，第2季營運將優於第1季；下半年有輝達（NVIDIA）Vera Rubin新產品與蘋果新款iPhone 18系列挹注，營運可望優於上半年。

法人預期，鴻海今年業績可望逐季上升，持續挑戰歷史新高。

鴻海4月營收8,320億元，月增3.5%，年增29.7%；今年前四個月營收為2.96兆元，年增29.7%。鴻海昨天大漲12元，收239.5元，三大法人近五個交易日買超13萬餘張。

鴻海表示，第2季是資通訊傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，唯AI機櫃仍將保持成長。以目前能見度來看，本季營運展望將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注全球政經局勢影響。以產品營收月比來看，元件及其他產品類別與上月相比強勁成長，雲端網路產品類別呈顯著成長，主要是受惠AI雲端產品拉貨動能；相較之下，電腦終端產品持平，消費智能產品略為衰退。

在年比部分，受惠AI持續強勁，「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長；「電腦終端產品類別」出現拉貨動能，成長也較大；「消費智能產品類別」則略為衰退。

鴻海前四個月營收為2.96兆元，年增29.7%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，因AI雲端產品拉貨強勁；「電腦終端產品類別」，「消費智能產品類別」表現持平。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，每周能生產超過1,000台AI資料中心機櫃，規劃在今年底之前，產能規模將提升到2,000櫃。法人預期，AI機櫃出貨量逐季上升，帶動下半年業績看俏。

劉揚偉指出，鴻海深耕雲端服務業供應商（CSP）多年，多種零組件，打板，伺服器，機櫃組裝等很多都是自行研發與製造，今年還將啟動液冷ASIC伺服器專案；隨著鴻海在北美與歐洲擴大產能逐步到位，將會帶動鴻海在ASIC的全球供應；鴻海ASIC伺服器營收2025年成長一倍，2026年仍將維持倍增動能。

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