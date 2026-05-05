迎COMPUTEX 元太攜40家生態系夥伴設電子紙產業專區

2026台北國際電腦展將於6月2日登場，電子紙廠元太科技宣布，將攜手40家電子紙上下游生態系夥伴，打造總面積達1170平方公尺的電子紙產業專區，以彩色電子紙與智慧表面應用為核心，呈現在大尺寸顯示看板、可變色車體、零售媒體、消費性產品與生活美學場景的多元創新。

元太今天發布新聞稿說明，電子紙有別於一般顯示技術，具備超低耗電、可視性佳與易於整合至不同表面的特性。從閱讀器、電子筆記本、電子貨架標籤、公車站牌、公共資訊看板，到汽車、廣告看板與生活產品，電子紙正逐步從顯示介面延伸為智慧表面，讓物體透過顏色、圖案與資訊變化，展現互動、情感與個人化價值。

元太科技董事長李政昊表示，這次電子紙產業專區以彩色電子紙技術為核心，展出3大應用主軸，包括大尺寸彩色電子紙顯示看板，涵蓋室內外零售門市廣告、數位家外看板或公共資訊看板應用；其次為可變色電子紙智慧表面，展現電子紙應用於汽車、廣告媒體與個性化消費產品的創新可能。

最後則是生活美學與智慧居家應用，包括電子紙數位畫與相框、各式個人化顯示產品，呈現電子紙兼具低耗能、設計感與情境互動的應用價值。

元太表示，40家生態系夥伴將完整呈現電子紙設備從關鍵材料、TFT（薄膜電晶體）背板、電子紙模組、IC設計、前光技術、太陽能供電，到電子貨架標籤、電子紙看板與系統整合解決方案的產業鏈布局。共同參展的生態系夥伴，包括達發科技、創為精密、達擎、京東方、義隆電子、天鈺科技、奇景光電、奕力科技、聯合聚晶、聯發科技、振曜科技、高通、瑞昱半導體、台灣夏普、華星光電等公司。

2026台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）以AITogether為核心，聚焦人工智慧運算與次世代科技。元太強調，隨著AI快速發展，資料中心與運算基礎設施的電力需求持續攀升，能源效率已成為全球科技產業不可忽視的挑戰；在AI產業鏈中，終端顯示設備是人與數位資訊互動最頻繁的介面之一。電子紙憑藉雙穩態顯示特性，僅在畫面更新時消耗電力，可有效降低長時間資訊顯示的能源負擔。

2026台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX科技生活圈」。

此外，第2屆「電子紙產業生態發展論壇」6月3日將於台北世貿1館2樓登場，主題包括電子紙應用於數位家外看板（DOOH）應用趨勢，並分享零售媒體網絡（RMN, Retail Media Network）、可變色電子紙自產品設計至量產的經驗。