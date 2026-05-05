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矽格今年資本支出增至88億元 AI和ASIC封測需求強
半導體封測廠矽格今天表示，人工智慧AI、特殊應用晶片（ASIC）、光通訊晶片、高速運算晶片（HPC）等特定客戶產能持續放大，配合營運需求，董事會通過提高今年資本支出，由原先規劃新台幣59億元提高至88億元，擬增加先進製程測試設備採購。
矽格說明，新購買的湖口二廠預計下半年加入生產，竹東中興三廠高科技廠房建置也完成上梁儀式，整體進度超前。面對AI半導體浪潮，矽格積極推進布局。
矽格今天也公布第1季財報，單季合併營收新台幣52.94億元，較2025年同期增加近13%，歸屬母公司業主獲利10.06億元，較去年同期增加近33%，每股稅後盈餘2.1元。矽格首季合併營收創新高，已連2季創紀錄，第1季獲利創單季次高，也是同期新高。
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