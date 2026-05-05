矽格今年資本支出增至88億元 AI和ASIC封測需求強

市場盛傳，台積電（2330）將重返龍科三期設廠，台電董事長曾文生5日受訪時第一個回應是：「等一下，我要先確認這個消息是被公開嗎？」但他隨後表示，科技產業發展所需電力，台電會盡最大努力提供。

2026-05-05 17:14