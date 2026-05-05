資策會成立Edge AI應用產業聯盟 攜群聯、宏碁推動地端AI應用落地

隨著全球產業加速導入人工智慧（AI），並邁向邊緣運算（Edge AI）應用新時代，財團法人資訊工業策進會（資策會）5日宣布成立「Edge AI應用產業聯盟」，並與群聯電子簽署合作備忘錄（MOU），雙方將結合技術研發、產業導入與場域驗證能量，建構跨產業Edge AI生態圈，打造臺灣Edge AI產業的共同展示平台與示範基地。

面對企業導入AI時常面臨門檻高、成本高、應用不易等挑戰，聯盟以建立可落地、可複製、可擴散的應用模式為核心，串聯AI模型與演算法、邊緣硬體與各產業場域實際需求，協助企業不必從零開始摸索，就能將AI技術直接導入日常營運流程。同時也能加強培養企業內部的Edge AI實務人才，加速AI落地應用與產業升級。

會中同步發表首款支援大型參數模型於地端運行的應用型AI筆電（AI NB），讓企業用一台筆電，就能在筆電內部安全運行大型AI模型，該設備由資策會導入產業應用場域，結合群聯提供PASCARI aiDAPTIVTM技術(*註)，有效平衡DRAM與SSD資源配置，並結合宏碁旗下高性能筆電進行系統整合。

透過此架構，可在筆電本地端即時運行120B參數等級MOE（Mixture of Experts）模型推論，並運用SSD卡offload模型參數，達到超大規模參數模型在邊緣端即時推理能力，兼具高效能、低延遲與高資安優勢。

資策會執行長范俊逸表示，資策會長期扮演科研與產業之間的橋樑，成立「Edge AI 應用產業聯盟」，是回應全球邊緣運算與AI自主化趨勢的重要布局。透過聯盟整合跨領域資源，協助企業建立自主AI應用能力，提升臺灣於國際市場的競爭優勢。

他進一步指出，產業數位轉型正從單一技術導入，走向跨組織、跨場域整合的數位生態，資策會透過前瞻研究與場域驗證，建立可複製的應用模式，引導企業進行垂直整合，逐步建構完整且可持續的產業發展循環，並將場域端實際需求封裝為隨插即用AI代理人（AI Agent）與Skill模組，導入地端AI設備，作為加速產業導入AI應用的重要助力工具，進一步推動AI落地與規模化發展。

群聯電子執行長潘健成表示，群聯PASCARI aiDAPTIVTM技術，可有效提升AI運算效率，並降低基礎設施成本，讓企業能以更彈性的方式部署AI。此次與資策會合作，將進一步擴大技術應用場景，加速產業生態系成熟，降低企業導入門檻，提升應用效率與實質效益。

5日雙方亦展示軌道交通、半導體產業的首波落地應用成果，呈現群聯PASCARI aiDAPTIVTM技術與資策會EdgeMind AI KM解決方案，以及垂直領域共通需求設計，協助企業解決缺工、經驗傳承、文件機敏與知識管理等痛點，展現Edge AI跨產業應用效益。

現場也展示多項AI結合產業的實際案例，像是新北捷運導入AI協作與列車巡檢應用，提升營運效率；結合南亞科技AiSK愛思考結構化AI資料檢索平台，提升企業知識管理效率；矽品精密導入AI智慧輔助教學，協助工程師培訓與經驗傳承。這些技術未來皆可攜手資服業者，進一步複製推展至工廠、交通、零售、物流、法律、醫療、教育等多元場域。

資策會係PASCARI aiDAPTIVTM地端AI應用人才之獨家合作訓練單位，積極推動國際AI人才培訓，透過系統化培育機制，強化產業AI人才供給，加速應用落地，下一步將持續透過聯盟平台深化跨域合作，整合技術、設備與應用場域，擴大示範應用規模與人才培育，加速AI應用普及，全面賦能臺灣產業升級轉型。

*註：PASCARI aiDAPTIVTM技術－PASCARI aiDAPTIVTM能夠實現 HBM、GDDR 記憶體與成本效益更高的快閃記憶體之間的動態資源調配，有效降低硬體支出，同時大幅減少模型訓練對昂貴且耗電GPU顯示卡的需求。