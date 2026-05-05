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環球晶：客戶需求顯著改善 12吋產線滿載

中央社／ 新竹5日電

半導體矽晶圓廠環球晶今天表示，客戶端出現多項正向訊號，需求顯著改善，除新建產線仍處爬坡階段，全球據點12吋產線稼動率滿載，中小尺寸晶圓稼動率也明顯提升。

環球晶召開線上法人說明會，公布第1季營運結果。季營收新台幣139.85億元，季減3.6%，毛利率20.8%，較2025年第4季下滑4.9個百分點，稅後淨利18.96億元，季減14%，每股純益3.97元。

環球晶指出，第1季營運受季節性與極端天候短期影響波動，隨干擾消退各廠區已回歸正常出貨。在量產爬坡影響下短期仍面臨壓力，不過，將加速驗證與產能提升。

環球晶表示，客戶需求顯著改善，除新建產線仍處於爬坡階段，全球據點12吋產線滿載，中小尺寸晶圓稼動率亦明顯提升，因電源管理與類比等應用需求回溫，支撐8吋產線稼動率維持高檔，6吋需求逐步回升。

全球據點狀況，環球晶指出，日本宇都宮廠已迅速獲利；義大利廠擴產設備安裝接近完成，新產線通過IATF 16949認證，相關製程與品質管理符合車用供應鏈的要求，有助加速客戶驗證與量產導入。

環球晶表示，美國德州新廠持續設備安裝與產線建置，已取得一線客戶認證啟動產能提升；密蘇里州廠12吋SOI新設備陸續完成生產驗證，部分射頻與矽光子產品已於今年第1季開始量產。

至於政府補助方面，環球晶指出，美國子公司除先前已取得晶片法案補助外，近期進一步取得先進製造投資稅額抵免（AMIC）及其他政府補助，今年第1季已收金額約3.178億美元。

環球晶表示，義大利廠目前所取得的政府補助，第一筆款項已完成核准，並於今年3月實際收到近3000萬歐元相關補助，後續階段補助申請將按時程依序進行。

半導體 環球晶

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