資安大會登場 電信三雄秀資安實力

CYBERSEC 2026登場，電信三雄展示資安實力，中華電信攜手子公司中華資安聚焦AI驅動的資安解決方案，台灣大助企業一站式建構從端點到雲端的防護網，遠傳呈現從監控營運、事件應變到防護升級的實戰布局。

CYBERSEC 2026台灣資安大會今天登場，中華電信攜手子公司中華資安國際展示包含3大資安產品與一項AI技術，呈現從防詐、身分存取管控，到雲端曝險與弱點檢測、威脅偵測與應對的整體防護布局，協助企業打造穩健具韌性的資安防護體系。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，面對生成式AI與數位轉型加速發展所帶來的資安新挑戰，中華電信持續以韌性網路為核心，結合AI、機器學習與威脅分析技術，推動全方位資安防護服務升級，協助企業及社會大眾強化識詐、防詐與主動防禦能力。

台灣大哥大表示，此次展出4大主題、十大資安解決方案，宣布推出「MacBook與企業資安一站式服務」，整合Apple MacBook Neo、Jamf裝置管理系統、政府級資安合規與24小時SOC監控，與零接觸部署（Zero-touch deployment）AI防禦架構。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，隨企業加速導AI與雲端應用，以及BYOD（Bring Your OwnDevice，自攜設備）逐漸成為常態，企業員工日益依賴行動裝置與個人電腦處理業務，裝置管理與資安風險同步提升，資安威脅已從傳統系統入侵，轉向更隱蔽的帳號濫用與釣魚攻擊，企業端點設備成為重要風險來源。

國內資安服務品牌數聯資安攜手母公司遠傳電信參展，整合AI技術、電信級基礎建設與資安專業服務，展出「AI監控、韌性防禦、持續進化」3大主題。

遠傳總經理井琪表示，AI的快速發展為企業營運帶來效率與創新，同時也帶來新型態資安威脅，企業資安策略也從「防堵」轉向以「韌性」為導向的架構升級，遠傳協助企業與公部門從組織體質出發強化整體韌性。

數聯資安總經理李明憲指出，在科技進展的過程中，企業面臨快速且多面向的挑戰，數聯資安亮相的「智安Agent」，透過深度的紅藍隊演練與持續進化的監控機制，確保企業的防線都能在實務運作中發揮效果。