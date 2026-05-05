極風雲創推企業級AI入口Across 攜手群聯等夥伴建構AI治理

登錄興櫃資安業者極風雲創 Twister5（7826）5日參加2026臺灣資安大會，正式發表軟硬整合的AI入口平台 Across，宣布與群聯電子、GoTrust、陽信銀行等多家策略夥伴啟動合作，建構台灣首個以AI治理為核心的開放生態圈

極風雲創表示，生成式工具在兩年內滲透進企業的行銷、法務、工程、客服部門，Microsoft與 LinkedIn的職場調查指出，75% 的知識工作者已在工作中使用生成式工具，其中78%自行攜帶個人帳號，企業完全無法掌握。台灣本地有91%企業將生成式技術納入營運策略，但92%企業擔憂隨之而來的資料外洩、合規失控與成本失序。

極風雲創董事長張紘綱表示，當前企業不缺工具，但缺少一個能讓員工的每一次調用都被看見、被管理的入口，企業需要一個管理生成式工具使用的入口平台。極風雲創Across平台不取代企業既有應用，而是讓所有工具在統一治理框架下運作，在更安全的環境中幫助企業透過AI賦能效率。

Across平台以Anthropic Claude為主力開發架構，公司加入Claude開發合作計劃夥伴，技術團隊全員通過官方開發課程並獲發證書。以AI Workforce為核心，驅動 AI Security（資安防護）、AI Governance（治理機制）與 AI Ecosystem（生態串接）三大模組。AI Security 模組整合Cloudflare、Cato Networks、Elastic等多元資安品牌的 Log與事件資料，透過可視化儀表板打造企業資安戰情室。AI Governance模組提供前述角色型存取控制（RBAC）、護欄機制攔截敏感資訊傳送與Token成本控管，讓各部門模型調用全程可治理，主張人機協作，確保生成式技術不替用戶做最終決定，關鍵決策點保留人類審核機制，避免模型幻覺或錯誤判斷直接流入正式流程，並透過零信任架構從傳統網路安全延伸至模型調用場景，預設不信任、每次驗證，搭配RBAC與虛擬金鑰管理，精準控制可調用模型和存取資料權限。