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達發：光通訊營收估增逾2倍 寬頻乙太網切入CSP

中央社／ 新竹5日電

聯發科旗下無線通訊晶片廠達發執行副總經理謝孟翰今天表示，對於光通訊業務展望更加樂觀，今年光通訊營收規模可望較去年成長2倍以上。此外，達發的寬頻和乙太網產品線都已成功切入北美雲端服務供應商（CSP）供應鏈。

達發召開線上法人說明會，謝孟翰指出，達發光通訊產品成功切入多家全球前十大模組廠，第1季出貨優於預期，光通訊營收較2025年第4季及去年同期皆倍數增長。

謝孟翰說，第2季光通訊業績可望持續成長，受惠於新標案取得，以及既有專案放量，今年展望較先前更加樂觀，預期全年光通訊營收規模將較去年成長2倍以上。

法人關心達發拓展北美CSP客戶進展，謝孟翰表示，拓展北美CSP客戶已有突破，寬頻產品成功切入美系伺服器供應鏈，並已出貨，乙太網路晶片也應用於AI伺服器。

謝孟翰說，受惠有線網通基礎建設事業群出貨動能強勁，加上近程無線產品客戶推出耳機新產品，預期2026年第2季營運可望延續成長動能，整體營收將較第1季及去年同期成長。

謝孟翰表示，光通訊和乙太網仍是2026年營運成長動能最強勁的產品線，這2條產品線加上九暘電子營收，今年有機會合計貢獻整體營收2成。

光通訊 營收

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