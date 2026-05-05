台積電1奈米廠何時啟動？前經長王美花揭密「這一年」秘辛

前經濟部長王美花5日表示，台積電（2330）3奈米投資計畫是在2018年通過，但當時台積電就已向政府提出Road map（規劃藍圖），它需要設1奈米以下的新廠。

王美花今日出席今周刊「電力能源論壇」透露，台積電2018年時三奈米投資計畫才剛通過，當時台積電就對政府提出要求2奈米、1奈米等多座新廠需求。王美花說，她一度質疑台積電進度過於超前，並且反問經濟部同仁，「才剛要蓋3奈米，現在就要求2奈米、1奈米」。但經濟部同仁說，「台積電的發展路徑都是照計畫執行」。

王美花表示，半導體與伺服器供應鏈擴張，帶動台股有超過40家股價超過1,000元，經濟成長陡峭，令人驚艷，雖然產業很耗資源，但千載難逢的機會經濟部難道不支持嗎？她說，看到台積電還要不斷擴廠的消息，雖頭冒金星，但也示警台電，危險之處在於台積電擴廠速度比以往還快，台電將會背負更大壓力。

台積電需要水、電、土地等，王美花認為，「水很難，但是電力真的最難」。她指出，現在一年新增用電約需40萬瓩，光是台積電2奈米就需要18萬瓩，以一部核二或核三機組來看，也只能供應台積電4座廠用電。

王美花說，伺服器用電和半導體相比是「小巫見大巫」，但整體仍持續增加且呈現「暴增」態勢。

因此，王美花說，「危險的是台積電擴廠速度很快」。在客戶要求之下，台積電蓋廠時程從過去兩年縮至一年半甚至更短，如此一來，台電勢必會背負更大壓力，且除了先進製程廠外，南亞（1303）、美光（Micron）、日月光（3711）等供應鏈企業也都在擴廠，希望台電的電網可以拉更快。