數聯資安秀自研開發「智安 Agent」以AI驅動企業韌性升級

「CYBERSEC 2026台灣資安大會」5日登場，國內資安服務領導品牌數聯資安攜手母公司遠傳電信（4904），以「資安韌性未來 AI驅動．全域防護」為主軸參展，自研開發「智安Agent」，更整合AI技術、電信級基礎建設與資安專業服務，展出「AI監控、韌性防禦、持續進化」三大主題，全面呈現從監控營運、事件應變到防護升級的資安實戰布局。

遠傳總經理井琪表示，AI的快速發展為企業營運帶來效率與創新，同時也帶來新型態資安威脅，企業資安策略也從「防堵」轉向以「韌性」為導向的架構升級。

井琪指出，遠傳全力支持並透過數聯資安深厚的實務經驗與專業團隊，結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，共同協助企業與公部門從組織體質出發強化整體韌性，以確保營運穩定與永續發展。

數聯資安總經理李明憲表示，在科技進展的過程中，企業面臨快速且多面向的挑戰，數聯資安數年來累積豐富的為企業提升營運韌性的實務經驗，同時也持續深耕自主研發。

李明憲表示，此次亮相的「智安 Agent」，正是自多年的企業維運經驗中淬鍊、打造的次世代防禦核心，不只提供國際級的防護架構，更透過深度的紅藍隊演練與持續進化的監控機制，確保企業的防線都能在實務運作中發揮效果，成為協助台灣企業安心擁抱AI轉型的強大基石。

遠傳及數聯資安打造三大展區，在「AI 監控」展區，數聯展出自研開發的「智安Agent」，導入AI Agent技術，實現持續監控、即時分析與自動化回應。透過主動偵測與快速應變機制，協助企業在資安事件發生時維持營運穩定，並逐步建立全域防護體系。進一步啟用「哨兵模式」後，更可強化威脅預警能力，讓資安防護由被動應對轉向主動預測，同時大幅降低資安人員在告警處理與事件分析上的負擔。

數聯資安表示，目前「智安Agent」已取得多項發明專利，並成功導入逾50家企業與組織，提供24小時監控防護，累計辨識超過1,000起高風險登入行為，整體偵測準確率達九成以上，展現AI驅動資安的實務成效。

在「韌性防禦」展區，數連資安展示「uSecure SIP資安戰情平台」，整合多源數據與全域IP分析，提供即時資安態勢洞察與決策支援；「AI-Driven MXDR智慧化偵測與回應服務」結合SOAR自動化流程與AI Agent技術，串聯端點、網路與雲端防護機制，大幅縮短資安事件平均回應時間（MTTR），強化企業即時應變能力。

除了解決方案與監控服務，數聯資安指出，亦透過紅隊與藍隊攻防演練，協助企業從實戰中檢視防禦盲點。在「持續進化」展區中，透過模擬真實攻擊情境，協助企業同步提升技術能力與人才應變力，打造長期演進的資安韌性體系。

因應企業AI轉型加速，遠傳強調，以電信等級資安架構結合IT實戰能力，協助企業建構雲地整合的防護體系。透過混合雲直連架構、DDoS流量清洗與骨幹級防禦機制，並結合CDN加速、WAF與API防護，讓企業從被動防禦邁向主動預測與整體韌性管理，確保雲端與地端各關鍵節點維持一致防護水準與營運連續性，支撐企業關鍵服務穩定運行。

遠傳表示，攜手數聯，整合集團資源與技術能量，持續深化AI應用與資安服務的整合布局，加速推動「智能化資安防護架構」，協助企業因應高度不確定的威脅環境，逐步建構具備彈性與前瞻性的資安韌性體系。