研調：5月電視面板需求有走弱跡象 價格轉為持平

研調機構集邦科技今天公布5月上旬面板報價預測，預估5月電視面板價格漲勢將趨緩，32吋至75吋全尺寸面板價格將轉為持平趨勢。

集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓表示，5月部分電視品牌開始修正訂單的狀況浮現，雖然大尺寸面板需求較小尺寸需求佳，但整體需求有走弱跡象，面板廠也透過勞動節假期進行3至5天的產能調控，試圖維持面板價格穩定。

不過，范博毓指出，電視品牌商在成本高昂的狀態下，也積極開始與面板廠接洽多進貨換取降價優惠的可能性，因此預估5月電視面板價格漲勢將趨緩。

集邦調查，5月液晶顯示器（Monitor）面板需求仍穩定，雖然面板廠在成本壓力下想要擴大漲幅，不過在電視面板價格開始轉為持平態勢下，品牌客戶目前雖可接受價格調漲，但對於液晶顯示器面板價格漲勢擴大的態度偏向保守以對。

目前預估5月液晶顯示器面板價格走勢，Open Cell面板預估約調漲0.2至0.3美元，面板模組以主流尺寸來看，23.8吋FHD與27吋FHD預估調漲0.2美元，27吋QHD預估調漲0.1美元。

集邦評估，5月筆電面板需求仍算穩定，僅小幅下滑，部分品牌商仍積極對面板提前備貨，以因應其他零組件如CPU（中央處理器）的陸續到貨；不過面板廠仍難以在面板價格上有更多積極的漲價操作，一方面是品牌客戶在成本高昂下，抵抗面板價格調升，另一方面則是面板廠之間在筆電面板價格策略上，仍難以如電視或液晶顯示器面板形成較一致的想法，因此預估5月筆電面板價格將全面持平。