德微4月營收2.54億元創高 AI動能推升成長再加速

整合元件廠德微（3675）今日公告 2026 年 4 月合併營收達2.54億元，月增7%、年增19%，創公司單月歷史新高，也為歷經十六個月營運整理後，再度刷新單月營收紀錄，顯示整體 營運動能已明顯回升並重新進入成長軌道。

德微表示，隨著 4 月成功改寫歷史新高，整體接單與出貨動能穩步增強，在市場需求與客戶拉貨穩健推進 下，未來營收表現具備持續成長之潛力。

在獲利能力方面，公司指出，毛利率已於今年逐步回升至較高水準，主要受惠於 AI 及 Edge 端 相關應用需求帶動產品組合優化，高附加價值產品比重提升，進一步改善整體營運效率。隨著 產品結構逐步優化及規模效益逐漸顯現，毛利率表現可望維持於相對穩健水準。

此外，公司積極推動多項新產品與新業務布局，包括 AI 系列應用相關專案，例如 AI 機器人、 AI 眼鏡、AI 伺服器等大廠均已陸續進入試樣與放量階段，預期將為後續營運成長注入新動能。 整體而言，公司對未來營運展望維持審慎樂觀，並將強化利基技術能力與全球市場布局，推動 產品與技術升級，以鞏固長期競爭優勢。

德微表示，感謝投資人長期支持，未來將以穩健經營為核心，進一步提升營運品質與獲利 能力，與股東共享成長成果。