快訊

突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

新唐產品切入雲端服務供應商 AI ASIC能見度到2028年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新唐董事長焦佑鈞。圖／本報資料照片
新唐董事長焦佑鈞。圖／本報資料照片

新唐(4919)今(5)日舉行法說會，儘管首季因業外挹注，順利轉盈，每股益0.02元，但公司釋出多項正面訊號，包括受惠AI伺服器需求持續升溫，運算密度與系統複雜度快速提升，帶動BMC、電源管理IC及高速傳輸相關元件需求成長，營運將逐季改善，其中AI ASIC需求已比去年倍數成長，產品也切入CSP業者，且訂單能見度已達2028年，將帶動後續營收成長。

新唐首季合併營收為79.9億元，季增約9.5億元，毛利率提升至39.3%，比前一季34.3%改善，主要受惠於產品組合優化以及存貨評價回升利益挹注，單季由虧轉盈，稅後純益713萬元，每股純益0.02 元。

公司表示，從產品與應用結構來看，公司第一季AI相關產品占比已提升至35%，成為主要成長來源；通訊應用因手機市場淡季影響，占比由23%下滑至15%，車用、公控及消費性應用則維持相對穩定。公司指出，AI占比提升主要來自OpenTitan安全晶片與Bridge IC量產，以及AI伺服器帶動BMC出貨增加。

隨AI資料中心架構快速升級，新唐認為三大產品線將同步受惠。首先，在系統管理方面，隨CPU、GPU與網通模組數量增加，BMC需求顯著成長；其次，在電源管理方面，AI伺服器功耗由2024年約120kW大幅提升至2028年接近1000kW，帶動BMIC與備援電池（BBU）需求快速上升；第三，在高速傳輸方面，隨PCIe規格升級至Gen6甚至Gen7，頻寬倍增，使Retimer等關鍵元件成為確保訊號穩定的必要配置。公司預計今年下半年推出PCIe Gen6產品，持續深化高速傳輸布局。

除AI伺服器外，新唐也積極布局Physical AI市場，看好XR（延展實境）由娛樂導向轉為AI應用介面。公司指出，XR裝置正從單一SoC架構轉向模組化設計，使Bridge IC在影像與子系統間的連接角色愈發重要，有助降低延遲與功耗並提升系統彈性。Bridge IC第一代產品已於2025年底量產並導入AR客戶，第二代產品預計於2026年底送樣，並吸引多家PC OEM廠商評估導入。

在其他應用領域，新唐亦持續推進布局，包括第四代BMIC已導入日系油電混合車平台，隨電動車與混合動力車量產進度推進，車用業務可望逐步發酵；感測方面，HMI IC已切入機車儀表顯示應用，ToF感測器則導入中國地鐵人流監控場景，持續拓展應用版圖。

在製造策略上，新唐進行供應鏈優化，與Tower半導體重整合資架構，未來將取得日本8吋晶圓廠100%控制權，以強化車用與工控產品供應能力。公司表示，目前8吋廠稼動率已超過85%，未來將透過既有客戶、內部需求及合作夥伴導入，提升產能利用率與成本競爭力。

營收 新唐 伺服器

延伸閱讀

能見度已達2028年 法人高喊股后穎崴上看這驚天價

達發法說會／估計今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上

欣銓法說會／龍潭廠鎖定AI ASIC測試 攜策略晶圓代工客戶Q3貢獻營收

富世達看今年沒有淡季 AI產品營收倍數成長

相關新聞

德微4月營收2.54億元創高 AI動能推升成長再加速

整合元件廠德微（3675）今日公告 2026 年 4 月合併營收達2.54億元，月增7%、年增19%，創公司單月歷史新高，也為歷經十六個月營運整理後，再度刷新單月營收紀錄，顯示整體 營運動能已明顯回升

磁性元件放量 聯寶4月營收5911萬元 月增34.02％

聯寶（6821）今日公布2026年4月合併營收為5911萬元，較上月成長34.02％，惟去年同期受網通相關客戶因應關稅政策調整而提前備貨，使基期相對墊高，致使今年4月營收較去年同期減少21.64％。累

新唐產品切入雲端服務供應商 AI ASIC能見度到2028年

新唐(4919)今(5)日舉行法說會，儘管首季因業外挹注，順利轉盈，每股益0.02元，但公司釋出多項正面訊號，包括受惠AI伺服器需求持續升溫，運算密度與系統複雜度快速提升，帶動BMC、電源管理IC及高

傳台積電龍科三期設廠 台電：盡最大努力供應產業所需用電

市場盛傳，台積電（2330）將重返龍科三期設廠，台電董事長曾文生5日受訪時第一個回應是：「等一下，我要先確認這個消息是被公開嗎？」但他隨後表示，科技產業發展所需電力，台電會盡最大努力提供。

仁寶、臺北醫學大學簽署MOU 共同打造智慧醫療生態系

仁寶（2324）與臺北醫學大學於簽署合作備忘錄（MOU），雙方以「Digital AI × Physical AI深度整合」為戰略核心，結合北醫完整臨床場域與真實世界數據優勢，以及仁寶在智慧機器人、系

世界先進董事長方略首度鬆口 審慎評估建第二座12吋晶圓廠

因應先進封裝需求，世界先進也決定變更合資公司VSMC新加坡廠的營運規畫，世界總經理尉濟時今日主持法說會表示，世界先進受到客戶訂單強勁需求，決定變更產品組合，新增矽中介層產品項目 ，使新加坡廠原規畫月產

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。