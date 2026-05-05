新唐產品切入雲端服務供應商 AI ASIC能見度到2028年

新唐(4919)今(5)日舉行法說會，儘管首季因業外挹注，順利轉盈，每股益0.02元，但公司釋出多項正面訊號，包括受惠AI伺服器需求持續升溫，運算密度與系統複雜度快速提升，帶動BMC、電源管理IC及高速傳輸相關元件需求成長，營運將逐季改善，其中AI ASIC需求已比去年倍數成長，產品也切入CSP業者，且訂單能見度已達2028年，將帶動後續營收成長。

新唐首季合併營收為79.9億元，季增約9.5億元，毛利率提升至39.3%，比前一季34.3%改善，主要受惠於產品組合優化以及存貨評價回升利益挹注，單季由虧轉盈，稅後純益713萬元，每股純益0.02 元。

公司表示，從產品與應用結構來看，公司第一季AI相關產品占比已提升至35%，成為主要成長來源；通訊應用因手機市場淡季影響，占比由23%下滑至15%，車用、公控及消費性應用則維持相對穩定。公司指出，AI占比提升主要來自OpenTitan安全晶片與Bridge IC量產，以及AI伺服器帶動BMC出貨增加。

隨AI資料中心架構快速升級，新唐認為三大產品線將同步受惠。首先，在系統管理方面，隨CPU、GPU與網通模組數量增加，BMC需求顯著成長；其次，在電源管理方面，AI伺服器功耗由2024年約120kW大幅提升至2028年接近1000kW，帶動BMIC與備援電池（BBU）需求快速上升；第三，在高速傳輸方面，隨PCIe規格升級至Gen6甚至Gen7，頻寬倍增，使Retimer等關鍵元件成為確保訊號穩定的必要配置。公司預計今年下半年推出PCIe Gen6產品，持續深化高速傳輸布局。

除AI伺服器外，新唐也積極布局Physical AI市場，看好XR（延展實境）由娛樂導向轉為AI應用介面。公司指出，XR裝置正從單一SoC架構轉向模組化設計，使Bridge IC在影像與子系統間的連接角色愈發重要，有助降低延遲與功耗並提升系統彈性。Bridge IC第一代產品已於2025年底量產並導入AR客戶，第二代產品預計於2026年底送樣，並吸引多家PC OEM廠商評估導入。

在其他應用領域，新唐亦持續推進布局，包括第四代BMIC已導入日系油電混合車平台，隨電動車與混合動力車量產進度推進，車用業務可望逐步發酵；感測方面，HMI IC已切入機車儀表顯示應用，ToF感測器則導入中國地鐵人流監控場景，持續拓展應用版圖。

在製造策略上，新唐進行供應鏈優化，與Tower半導體重整合資架構，未來將取得日本8吋晶圓廠100%控制權，以強化車用與工控產品供應能力。公司表示，目前8吋廠稼動率已超過85%，未來將透過既有客戶、內部需求及合作夥伴導入，提升產能利用率與成本競爭力。