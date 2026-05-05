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創意4月營收42.94億元 年增1.5倍
矽智財供應商創意（3443） 今(5)日公布民國115年4月營收42.94億元，月增11.2%、年增156.9%。累計前四月營收為157.42億萬元，比去年同期增加 81.0%。
創意受惠於特斯拉（Tesla）AI5訂單加持，以及 Google CPU 專案帶動，Turnkey（量產）與 NRE（委託設計）業務皆呈現成長，首季合併營收達114.4 億元，創單季次高，雖季減7.6%，但與去年同期相比大幅成長 62.9% ，單季每股純益達12.28元，創歷史新高。
公司管理階層預期今年營收成長幅度將超越去年，維持年增至少 35%~40% 的高成長財測。
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