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AI落地改變企業應用場景 叡揚Solutions Day帶來解方

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
研討會透過跨場域的實務分享與交流，促進產業對話。圖／業者提供
研討會透過跨場域的實務分享與交流，促進產業對話。圖／業者提供

AI應用快速發展，帶動企業加速導入各場景，但在實際推進過程中，亦逐漸浮現資料治理、資安風險與營運穩定性的挑戰。當AI從實驗走向營運核心，如何兼顧效率、治理與韌性，成為近期企業數位轉型的重要課題。

叡揚長期參與企業數位轉型歷程，觀察到企業需求已從單一工具導入，逐步轉向整體架構與治理機制的建立，本次活動將以此脈絡為主軸，呈現不同面向的實務經驗與應用情境。在此趨勢下，叡揚資訊將於5月13日舉行的「GSS Solutions Day」活動，將聚焦AI治理與風險的重要性、企業如何維持數位韌性，進而帶到AI如何改變辦公室協同、永續管理、資安與營運等場景。

研討會主題以政策視角與治理議題為核心，邀請國安會諮詢委員李育杰，從全球資安威脅的角度，延伸探討企業在不確定環境下的營運韌性；中央研究院資安專題中心執行長黃彥男，則分析AI應用帶來的風險與治理議題。叡揚資訊數位韌性辦公室執行長馬正維，進一步分享企業邁向數位韌性的實務觀察；杜浦數位安全創辦人蔡松廷，則從攻防視角解析AI Agent對威脅樣態的影響與變化。

分場議程則涵蓋AI應用落地與營運優化的多元面向，包括文件辨識與流程自動化、企業知識管理與人才招募應用、數據驅動決策與財務管理，以及AI Agent架構、資料治理與流程協作機制等主題；同時亦延伸至金融監理、國際資安法規與供應鏈治理，呈現企業在不同場域中的轉型實踐。

企業在導入AI的過程中，已逐步從單點應用，轉向系統化整合與長期治理。透過跨場域的實務分享與交流，期望促進產業對話。叡揚以深耕產業的洞察分享技術研發與應用，面對持續變動的AI發展及挑戰，精準解題、協助企業建立可持續演進的數位基礎。

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