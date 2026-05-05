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前進CYBERSEC 2026 台灣大首推Mac資安一站式服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）5日於CYBERSEC 2026 台灣資安大會展出四大主題、十大資安解決方案，並宣布推出「MacBook與企業資安一站式服務」，整合Apple MacBook Neo、Jamf裝置管理系統、政府級資安合規與24小時SOC監控，透過零接觸部署（Zero-touch deployment）與AI防禦架構，助企業一站式建構從端點到雲端的完整防護網。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，隨著企業加速導入AI與雲端應用，以及BYOD（Bring Your Own Device，自攜設備）逐漸成為常態，企業員工日益依賴行動裝置與個人電腦處理業務，裝置管理與資安風險同步提升，資安威脅已從傳統系統入侵，轉向更隱蔽的帳號濫用與釣魚攻擊，企業端點設備成為重要風險來源。台灣大結合電信網路與AI能力，從設備管理、威脅偵測到事件應變提供一站式服務，助企業以統一控管與資安防護機制，確保資訊安全與合規，在AI時代強化營運與資安韌性。

根據Apple裝置管理與資安服務業者Jamf最新資安趨勢報告指出，過去12個月內已有近140萬台裝置受到網路釣魚攻擊影響，並偵測到約1,000萬次釣魚攻擊事件，顯示企業端點防護面臨嚴峻挑戰。

台灣大指出，推出「MacBook與企業資安一站式服務」，首度將Apple MacBook Neo硬體、Jamf裝置管理系統、政府級資安合規（GCB/FCB）及24小時SOC資安監控全面打包，企業無需自行整合軟硬體，即可透過彈性付費模式降低採購門檻。該方案具備「開箱即用」的零接觸部署優勢，IT人員可遠端統一管理政策與軟體更新，在設備遺失時亦能即時遠端鎖定，確保企業核心資料不外洩。

台灣大強調ㄝ此方案深度整合資安法規與專業監控機制，協助企業自動套用符合《資通安全管理法》的安全組態強化設定，確保裝置符合官方安全基準並輕鬆應對稽核。結合SOC監控中心提供24小時即時威脅偵測與專家分析應變，讓企業在享有高效工作環境的同時，以最精簡的資源建構從端點到雲端的全方位資安防護體系。

台灣大哥大展區以AI智能防禦核心、服務不中斷防護、通訊詐騙防護及資安合規管理四大主題呈現完整資安藍圖。展會期間，台灣大亦舉辦兩場資安講座，聚焦新世代威脅與防禦應用。5月5日「AI Firewall：AI防火牆重塑新世代資安防線」，解析如何防範提示詞注入、敏感資料外洩及AI Agent帶來的風險；5月6日「端點安全視角看資安威脅與事件應變及防禦策略」，分享如何透過AI強化端點偵測與回應能力，協助企業打造具韌性的資安防禦體系。

資安 台灣大哥大 MacBook

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