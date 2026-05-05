母子攜手！中華電攜手中華資安 秀資安企業防護

中華電信（2412）攜手子公司中華資安國際前進年度指標性資安盛會「CYBERSEC 2026臺灣資安大會」，以「王牌在手，守護企業資安未來」為主軸，透過結合撲克牌意象與魔幻氛圍的展區設計，呈現集團AI與資安技術的整體戰力，協助企業打造穩健且具韌性的資安防護體系。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示．面對生成式AI與數位轉型加速發展所帶來的資安新挑戰，中華電信持續以韌性網路為核心，結合AI、機器學習與威脅分析技術，推動全方位資安防護服務升級，協助企業及社會大眾強化識詐、防詐與主動防禦能力。

中華電信於4樓「臺灣資安館」聚焦以「AI 驅動的資安解決方案」，包含三大資安產品與一項AI技術，完整呈現從防詐、身分存取管控，到雲端曝險與弱點檢測、威脅偵測與應對的整體防護布局。

中華電信表示，展出四大亮點，包含防詐守衛服務，運用AI 分析企業商標與文字內容，主動辨識異常網域並納入黑名單，讓品牌防護從被動回應提升至前期偵測與風險管理，降低品牌遭冒用與民眾誤觸風險。

此外，中華電信表示，零信任網路系統（xTrust），以AI作為信任推斷核心，即時掌握使用者與設備風險狀態，強化存取控管的準確性與即時性，中華電信並於2026年2月通過國家資通安全研究院政府零信任架構第三階段「信任推斷」功能符合性驗證，成為全國首家完整通過三階段驗證的業者。

中華電信分享，雲端資安弱點檢測則是透過AI檢測判讀及彙整檢測結果，協助企業掌握雲端資產資安漏洞與曝險狀態，有效降低駭客入侵與資料外洩風險；AI威脅獵捕技術主要是整合威脅情資與曝險盤點，協助優先修補高風險節點，提升資安維運的即時性與決策效率。

中華電信集團於CYBERSEC 2026大會期間提供實作演練與AI威脅應對策略，深入解析資安攻防。在1樓的mini Lab，將學習一鍵接管n8n AI工作流自動化伺服器與龍蝦 ClawJacked漏洞的成因與攻擊手法，讓參展者親自體驗釣蝦的樂趣，無論資安新手或非資安背景人士皆能透過情境體驗理解風險。

此外，中華電信也將進一步分享AI技術在實務應用上的觀察與經驗，信將於5月6日下午舉辦「那些不說破的AI：從電信視角看見臺灣企業AI輪廓」專題講座。從電信第一線觀察出發，剖析企業AI應用逐漸成形、卻未被完整揭露的樣貌。

中華資安國際亦將於AI論壇分享AI賦能資安的自動化防禦、企業提升員工效能同時兼顧資料安全的治理挑戰、以及運用大型語言模型強化告警分析、加速資安應變流程等議題，呈現AI深度導入資安維運的實務經驗。