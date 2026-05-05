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傳台積電龍科三期設廠 台電：盡最大努力供應產業所需用電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

市場盛傳，台積電（2330）將重返龍科三期設廠，台電董事長曾文生5日受訪時第一個回應是：「等一下，我要先確認這個消息是被公開嗎？」但他隨後表示，科技產業發展所需電力，台電會盡最大努力提供。

竹科管理局預計5月將龍潭園區擴建計畫（龍科三期）投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房。曾文生5日出席今周刊「電力能源論壇」表示，台電會盡最大努力提供科技產業發展所需要的用電，並提前進行相關電源開發與電網部署。

曾文生表示，台電的責任是在科技產業需要用電時提供穩定電力，只要有園區需要開發，通常都會事先與台電進行協調，台電將依據企業實際用電情形，提前規劃電力設備與電網建設，因為相關工程量較大，也會與各級政府通力合作。

國科會 曾文生 台積電 台電

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