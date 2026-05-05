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強化資安韌性！ 是方攜Radware推「神盾 Pro 防禦服務」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

是方電訊（6561）5日宣布，為因應規模與複雜度不斷攀升的DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，正式與全球網路安全頂尖大廠Radware展開策略結盟，推出「神盾Pro防禦服務」。深度整合是方強大的AI智能資料中心與網路骨幹資源，並導入Radware領先全球的流量清洗技術，為企業客戶建構無痛升級的高強度資安防護網！

是方董事長邵泓嘉表示，是方長期深耕資料中心專業領域，擁有全台最密集的國內外網路交換節點，網路連線穩定度已成為企業維持商業競爭力的核心命脈。「神盾Pro防禦服務」可憑藉是方優異的骨幹調度能力，將防禦機制與是方Internet服務深度整合，提供最前端的防禦能力，確保企業遭受攻擊的嚴峻時刻，經過清洗後的乾淨流量能獲得充分的頻寬保障，讓對外連線頻寬不受折損，真正達成營運服務零中斷的目標。

Radware台灣暨香港區總經理李正為指出，服務供應商正尋求在不影響網路體驗的情況下，提供高性能安全服務的方法。此次合作展示了Radware的混合式架構如何實現在地化保護，並兼具無縫的雲端擴張能力。

「神盾Pro防禦服務」提供按月計費的進階網路防護服務，客戶不僅再也不必投入昂貴且管理複雜的硬體資本，就能擁有一流的網路應變能力；同時，此合作案也讓是方成功轉型為「安全網路提供者」的層級，強化是方網路生態系客戶群的防護韌性。

是方表示，Radware具備豐富的全球實戰經驗，其技術研發體系橫跨以色列與美國，採用全時防禦架構，一旦偵測到惡意流量，系統將在骨幹端極速啟動就地清洗，第一時間將威脅阻絕於企業網路之外。

此外，針對超大規模的巨量攻擊，「神盾 Pro防禦服務」具備強大的雲端擴充彈性。當攻擊流量超越預設值，系統可即時升級並擴充至Radware遍布全球雲端清洗中心，透過高達30 Tbps的總防禦能量進行協同緩解，完美實現「在地骨幹清洗，雲端無限擴充」的多層次防護機制。

為協助企業加速落實資安防護，是方強調，即日起針對旗下Internet用戶推出2026年度限期早鳥專案。該方案結合「頻寬擴增」與「神盾Pro頂級防護」雙重優勢，提供高性價比的升級選擇。而作為企業客戶最堅實的基礎建設後盾，是方將會持續精進服務價值，致力帶領台灣企業在數位經濟浪潮中穩健前行。

神盾 資安 競爭力

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