元秒攜40家生態系夥伴登 COMPUTEX 2026 展現智慧表面創新落地

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技5日宣布，將於2026年6月2日至5日參加全球科技盛會台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），於台北世貿一館展區攜手40家電子紙上下游生態系夥伴，打造總面積達1,170平方米的電子紙產業專區，這次展出將以彩色電子紙與智慧表面應用為核心，完整呈現電子紙在大尺寸顯示看板、可變色車體、零售媒體、消費性產品與生活美學場景的多元創新落地，展現電子紙從顯示介面邁向智慧表面的新世代應用願景。

「電子紙有別於一般顯示技術，具備超低耗電、可視性佳與易於整合至不同表面的特性。從閱讀器、電子筆記本、電子貨架標籤、公車站牌、公共資訊看板，到汽車、廣告看板與生活產品，電子紙正逐步從顯示介面延伸為智慧表面，讓物體能透過顏色、圖案與資訊變化，展現互動、情感與個人化價值。」元太科技董事長李政昊表示，「COMPUTEX 是國際指標展會，元太科技此次攜手40家生態系夥伴共同打造電子紙產業專區，期望為全球買家提供多元電子紙應用解決方案與一站式採購選擇」。

本次電子紙產業專區以元太科技彩色電子紙技術為核心，展出三大應用主軸：

大尺寸彩色電子紙顯示看板，涵蓋室內外零售門市廣告、數位家外看板，或公共資訊看板應用；

可變色電子紙智慧表面，展現電子紙應用於汽車、廣告媒體與個性化消費產品的創新可能；

生活美學與智慧居家應用，包括電子紙數位畫/相框、各式個人化顯示產品，呈現電子紙兼具低耗能、設計感與情境互動的應用價值。

在電子紙產業專區中，40家生態系夥伴將完整呈現電子紙設備從關鍵材料、TFT背板、電子紙模組、IC設計、前光技術、太陽能供電，到電子貨架標籤、電子紙看板與系統整合解決方案的產業鏈布局。全球買家可於本專區一次掌握電子紙從核心技術、關鍵零組件到終端應用的完整供應鏈，進一步加速電子紙在零售、交通、廣告、智慧城市與生活消費場景的商業化落地。

40家共同參展的生態系夥伴，包含達發科技、笙科電子、創為精密、達擎 、京東方、東方科脈、義隆電子、億緯鋰能、EXEGER、鑫柔科技、天鈺科技、金亞太、茂林光電、致新科技、漢朔科技、奇景光電、惠科、奕力科技、墨方光電、聯合聚晶、雲創通訊、聯發科技、聯積電子、振曜科技、亞世光電、PocketBook、PRICER、清越光電、高通、瑞昱半導體、江西興泰、台灣夏普、晶門科技、宇峰電池、云里物里、SoluM、華星光電、Vusion、威達高科、智控網絡。

此外，第二屆「電子紙產業生態發展論壇」也將於6月3日台北世貿一館2樓的3、4、5會議室登場。論壇邀請重量級產業專家與業者分享專講或與談，主題包括電子紙應用於數位家外看板（DOOH）應用趨勢，並分享零售媒體網絡（RMN, Retail Media Network）、可變色電子紙自產品設計至量產的經驗分享，誠摯邀請業界先進踴躍報名參與。

COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心，聚焦人工智慧運算與次世代科技。隨著AI快速發展，資料中心與運算基礎設施的電力需求持續攀升，能源效率已成為全球科技產業不可忽視的挑戰。市場研究指出，相較2025年，全球AI相關新增電力需求至2030年約達469 TWh，相當於德國一整年的用電量；AI資料中心總用電量則可能達945 TWh，約等同日本全國一年的總用電量。

在AI產業鏈中，終端顯示設備是人與數位資訊互動最頻繁的介面之一。電子紙憑藉雙穩態顯示特性，僅在畫面更新時消耗電力，可有效降低長時間資訊顯示的能源負擔。在以AI算力為焦點的 COMPUTEX 展場中，E Ink 元太科技將展現電子紙不只是低功耗顯示技術，更是AI時代推動永續數位基礎建設的重要解方。