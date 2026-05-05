AI Agent 衍生資安危機 TeamT5 ThreatSonar Plus 強化風險管理與預防

企業導入生成式AI，並進化至AI代理（AI Agent）落實自動化，衍生出新型態的資安風險議題，亞太威脅情資領導業者TeamT5（杜浦數位安全）5日於 2026臺灣資安大會推出為AI環境打造的「ThreatSonar Plus」 全方位端點安全檢測平台，幫助企業解決AI代理防禦盲點。

TeamT5杜浦數位安全執行長蔡松廷指出，AI Agent 若設定不當，將面臨重要資訊外洩、遭植入惡意程式等風險。由於AI代理常整合外部服務，若缺乏完善的存取控制，機密資料極易遭未經授權存取。他指出，這類威脅具備高度自動化與隱蔽性，傳統資安方案已難以有效偵測，企業應重新檢視、建立專為AI導入設計的防護機制。

TeamT5在資安大會推出「ThreatSonar Plus」平台，以資產盤點、風險偵測、AI 代理（AI Agent）辨識為三大核心，協助企業精確掌握關鍵資產與AI部署現況。透過深度分析，管理者能快速識別高風險漏洞，並依優先順序制定修補策略。平台特色包括能辨識AI代理風險，偵測敏感資訊暴露、惡意指令與AI代理自主行為檢測；合乎SEMI E187規範，能協助企業滿足產業資安合規需求；可快速識別高風險弱點，並依嚴重程度進行優先排序，協助快速應變；以及確認漏洞狀態，依據CIS Benchmark檢視系統設定，提供可執行之強化建議。

在威脅情資方面，TeamT5近期推出針對網路犯罪的全新服務。TeamT5長期深入追蹤中國地下暗網犯罪活動，監測相關交易與攻擊趨勢。透過監測暗網論壇、地下社群與即時通訊等，提供攻擊指標、駭客手法及勒索活動等資訊，能追蹤勒索軟體攻擊與資料外洩事件，分析駭客組織與攻擊趨勢，並提供客製化深度報告，協助企業從被動回應轉向主動防禦。