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仁寶、臺北醫學大學簽署MOU 共同打造智慧醫療生態系

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（2324）與臺北醫學大學於簽署合作備忘錄（MOU），雙方以「Digital AI × Physical AI深度整合」為戰略核心，結合北醫完整臨床場域與真實世界數據優勢，以及仁寶在智慧機器人、系統整合與全球商業化的深厚實力，共同建構新一代智慧醫療生態系，目標打造可複製、可輸出的智慧醫院標竿。

本次MOU以TAIP-X × POLYMEDX平台整合為主軸，於北醫體系推動建構以數據驅動的多院人機協作新型醫療營運架構。雙方將逐步打造涵蓋急診、手術室、病房及院內物流之全院級人機協作體系，並攜手延伸至新院建置，從規劃初期即導入智慧化設計，建立完善的AI戰略與智慧醫療治理架構，形成整合化且可持續優化的智慧醫療營運體系。

仁寶電腦資深副總經理陳禧冠表示，仁寶在醫療設備製造與系統整合累積深厚能量，並持續推動AI與醫療機器人技術於臨床場域的創新應用與落地。此次攜手北醫，是將POLYMEDX平台推向臨床落地的重要里程碑。透過多場域驗證與持續優化，我們期望以台灣為起點，鏈結全球創新生態系，推動智慧醫院解決方案走向國際，打造可複製、可輸出的智慧醫療新標準。

臺北醫學大學校長吳麥斯表示，此次合作不僅是技術導入，更是以臨床需求為起點，串聯解決方案的開發、驗證到商業化落地。我們期望透過此一合作模式，不僅提升醫療品質與營運效率，也為台灣建立具前瞻性的智慧醫療發展典範。未來，臺北醫學大學將持續扮演臨床創新與醫療應用的關鍵角色，攜手仁寶電腦，共同開創智慧醫療新藍圖。

北醫 仁寶

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