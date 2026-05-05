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精誠集團領導資安生態圈夥伴 展出AI時代資安聯防與後量子資安布局

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
精誠集團攜手旗下子公司，聯合展出 AI 時代下的資安關鍵解決方案。業者／提供
精誠集團攜手旗下子公司，聯合展出 AI 時代下的資安關鍵解決方案。業者／提供

隨著AI工具快速導入企業營運，資安風險已從傳統邊界防護，全面延伸至身分治理、程式碼安全、供應鏈管理及關鍵基礎設施防護等面向。精誠集團攜手旗下子公司智慧資安科技、達友科技與凱信資訊，於今年台灣資安大會以「萬物皆數・化境成智｜AI 聯防・可信未來」為主軸，聯合展出 AI 時代下的資安關鍵解決方案。展示內容涵蓋零信任架構、AI SOC、威脅情資、應用安全及全球 IT 服務，回應企業在數位轉型與 AI 應用並進的趨勢下，對整合式資安治理的高度需求，並展現集團整合資源、協助企業因應新型態資安挑戰的實戰能力。

精誠資訊Mega SI生態長詹伊正表示：「面對 AI 驅動的營運轉型，企業資安已不再是單點部署或單一產品的導入，而是涵蓋風險可視化、即時判斷分析、跨域聯防與持續營運的整體治理工程。」他進一步指出，特別是國家重要的半導體產業，精誠協同生態圈合作伙伴，透過設備行為自動建模與智能鎖定機制，協助客戶在高精密製造環境中建立可持續運作的安全基線，將零信任架構實質落地於產現營運。

在此次展會中，精誠資訊聚焦自研資安零信任推斷技術（TIE）與全球IT服務，凱信資訊展出AI SOC與零信任方案，達友科技著重資料與應用安全整合服務；智慧資安科技則結合多項國內外資安解決方案，回應企業在可視性、整合管理、自動化防護與風險控管上的需求。整體規劃也呼應企業資安建設正由單點防護，轉向跨場域、跨平台、跨流程的治理模式。

此外，面對量子運算對既有加密體系帶來的衝擊，精誠也與台灣後量子密碼（PQC）遷移領先廠商合作，為企業導入PQC遷移策略，協助政府與企業從加密資產盤點、密鑰與憑證治理，混合加密策略，逐步建立可持續演進的資安治理藍圖。

除整體資安架構展示外，精誠集團也聚焦可視化管理、風險洞察與數位跡證保存等應用。其中，智慧資安科技於臺灣資安館展示HEIS與LUCAS兩項核心解決方案，對應企業在資產可視化、風險識別與跡證留存上的實務需求，說明資安能力如何從技術工具延伸為治理與營運支持。精誠集團認為，企業需要的不只是產品功能，更是能夠協助落地執行、持續優化的整合能力。

另外，精誠集團於展會首日舉辦品牌日，以「從AI風險到後量子：企業資安轉型新藍圖」為題，聚焦AI生成程式碼風險、零信任決策、半導體場域防護及後量子遷移策略。當前企業面對的資安挑戰，已從單一威脅事件，擴大為新技術導入後的治理課題；資安投資也必須從防護機制，延伸到制度與長期規劃。

資安 AI 精誠

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