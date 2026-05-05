因應AI世代到來 精誠揪子公司展資安解決方案

隨著AI工具快速導入企業營運，資安風險已從傳統邊界防護，全面延伸至身分治理、程式碼安全、供應鏈管理及關鍵基礎設施防護等面向。精誠（6214）集團攜手旗下子公司智慧資安科技、達友科技與凱信資訊，展示內容涵蓋零信任架構、AI SOC、威脅情資、應用安全及全球 IT 服務，協助企業因應新型態資安挑戰的實戰能力。

精誠集團於今年台灣資安大會展出 AI 時代下的資安關鍵解決方案，展示內容涵蓋零信任架構、AI SOC、威脅情資、應用安全及全球 IT 服務，回應企業在數位轉型與 AI 應用並進的趨勢下，對整合式資安治理的高度需求，並展現集團整合資源、協助企業因應新型態資安挑戰的實戰能力。

精誠資訊Mega SI生態長詹伊正表示，面對 AI 驅動的營運轉型，企業資安已不再是單點部署或單一產品的導入，而是涵蓋風險可視化、即時判斷分析、跨域聯防與持續營運的整體治理工程。

他進一步指出，特別是國家重要的半導體產業，精誠協同生態圈合作伙伴，透過設備行為自動建模與智能鎖定機制，協助客戶在高精密製造環境中建立可持續運作的安全基線，將零信任架構實質落地於產現營運。

在此次展會中，精誠資訊聚焦自研資安零信任推斷技術（TIE）與全球IT服務，凱信資訊展出AI SOC與零信任方案，達友科技著重資料與應用安全整合服務；智慧資安科技則結合多項國內外資安解決方案，回應企業在可視性、整合管理、自動化防護與風險控管上的需求。整體規劃也呼應企業資安建設正由單點防護，轉向跨場域、跨平台、跨流程的治理模式。

此外，面對量子運算對既有加密體系帶來的衝擊，精誠也與台灣後量子密碼（PQC）遷移領先廠商合作，為企業導入PQC遷移策略，協助政府與企業從加密資產盤點、密鑰與憑證治理，混合加密策略，逐步建立可持續演進的資安治理藍圖。