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集邦：電視及NB面板5月上旬報價持平 僅監視器面板小漲

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）於5日公布2026年5月上旬面板報價預測。集邦／提供
集邦科技（TrendForce）於5日公布2026年5月上旬面板報價預測。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）5日發布5月上旬面板報價預測，受到需求趨緩影響，電視面板5月上旬報價持平。監視器面板價格則微幅上漲；NB面板價格穩定。

TrendForce研究副總范博毓表示，部分電視品牌客戶5月開始修正訂單，雖然仍有大尺寸需求較小尺寸需求佳之區別，但整體需求的確開始有走弱的跡象，面板廠也開始透過勞動節假期進行3至5天的產能調控，來試圖維持面板價格的穩定。不過品牌客戶在成本高昂的狀態下，也積極開始與面板廠接洽行銷發展基金（MDF）的可能性。預估5月電視面板價格漲勢將趨緩，預期32吋至75吋全尺寸面板價格將轉為持平趨勢。

監視器面板5月需求穩定，雖然面板廠在成本壓力下想要擴大監視器漲幅，不過在電視面板價格開始轉為持平態勢下，品牌客戶目前可接受價格調漲，但對於監視器面板價格漲勢擴大的態度則偏向保守以對，仍需買賣雙方持續議定價格漲幅。目前預估5月監視器面板價格走勢，Open Cell面板預估約調漲0.2至0.3美元，面板模組以主流尺寸來看，23.8吋FHD與27吋FHD預估調漲0.2美元，27吋QHD預估調漲0.1美元。

范博毓指出，5月NB面板需求仍算穩定，僅小幅下滑，部分品牌客戶仍在積極作面板提前備貨，以因應其他零組件如CPU的陸續到貨。僅管如此，面板廠仍難以在面板價格上有更多積極的漲價操作，一方面是品牌客戶在成本高昂下，較為堅決的抵抗面板價格調升，另一方面則是面板廠之間在NB面板價格策略上仍難以如電視或監視面板形成較為一致的想法，在此狀況下，預估5月的NB面板價格將維持全面持平。

電視面板

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