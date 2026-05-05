研發火力全開 十銓上市標準型桌上型記憶體

全球記憶體領導品牌十銓科技（4967）持續精進產品性能，今日正式宣布推出全新高頻進化的 ELITE PLUS DDR5 與 ELITE DDR5 標準型桌上型記憶體，頻率規格達 8000MT/s，並採用 (1.1V，CL56-56-56-128) 設計，符合 JEDEC 標準規範，不僅滿足高頻率運作需求，更進一步提升整體電腦效能與運算體驗，充分展現十銓科技在高效能記憶體領域的技術領先優勢，此兩款產品預計將於近期在北美 Amazon 電商平台陸續上市。

隨著高速運算與數位科技需求持續提升，十銓科技推出 ELITE PLUS DDR5 8000MT/s 與 ELITE DDR5 8000MT/s 全新高頻率、低功耗標準型記憶體模組，透過頻率升級，滿足消費者在桌上型電腦進行學習與娛樂等多元使用需求，同時採用 1.1V 低工作電壓，有效降低功耗並延長電腦使用壽命，產品並搭載 DDR5 Same-Bank Refresh 技術及優化的 IC 架構，在多工處理情境下依然能維持順暢運作，提升整體作業效率。

TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5 8000MT/s 與 ELITE DDR5 8000MT/s，首波將提供 16GBx2 的規格，並預計於 6 月於北美 Amazon 平台上市，持續滿足全球消費者對高效能記憶體的需求。