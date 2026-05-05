群益金鼎證券輔導興櫃公司極風雲創攜群聯等 建構台灣AI治理生態圈

群益金鼎證券輔導的興櫃公司極風雲創 Twister5（7826）今（5）日正式發表軟硬整合的AI 入口平台Across，並宣布與群聯電子、GoTrust、陽信銀行等多家策略夥伴啟動合作，建構台灣首個以AI治理為核心的開放生態圈。

極風雲創過去十年以 Cloudflare、Cato Networks、Palo Alto Networks 等國際資安品牌的整合服務為核心業務。董事長張紘綱表示：「企業不缺工具，缺的是一個能讓員工的每一次調用都被看見、被管理的入口。就像十年前用統一登入系統管理應用存取，今天需要的是管理生成式工具使用的入口平台，這就是開發 Across 的起心動念。」Across 不取代企業既有應用，而是讓所有工具能在統一治理框架下運作，在更安全地環境中幫助企業透過 AI 賦能效率。Across 產品架構以 AI Workforce為核心，驅動 AI Security（資安防護）、AI Governance（治理機制）與 AI Ecosystem（生態串接）三大模組。Across 平台的 AI 能力以 Anthropic Claude 為主力開發架構。極風雲創加入 Claude 開發合作計劃夥伴，技術團隊全員通過官方開發課程並獲發證書，為台灣企業 AI 平台領域中，技術能量經 Claude 官方體系驗證的先行者。

極風雲創同步宣布與多家夥伴啟動生態圈 AI Ecosystem，透過開放串接多家在地營運商系統與數據，為台灣企業打造具備落地可能與延展性的系統平台。合作夥伴包含群聯電子、GoTrust、陽信銀行等。

Gartner於2026年2月將AI治理平台（AI Governance Platform）定義為獨立市場品類，預測全球市場 2026年達4.92億美元、2030年突破10億美元，導入治理平台的企業在治理成效上是未導入者的3.4倍。Across以本地部署、資料主權與在地生態圈為差異化，採「算力落地、輕量訂閱」的服務模式，搶先切入這個仍處於早期的市場空間。以Across為起點，極風雲創更將延伸SOC724.ai（資安維運自動化）與HireMeUp.ai（數位人力派遣）兩個子品牌方向，持續擴展企業生成式使用入口的應用邊界。

極風雲創經營階層相當重視員工專業技能培訓，積極投入資源提升技術層次，在服務品質、專案整合能力深受客戶信賴，公司積極延伸業務觸角，未來業務可期，群益金鼎證券承銷團隊，積極發掘優質企業進入資本市場不遺餘力，持續為台灣資本市場推薦優質企業上市櫃。