世界先進董事長方略首度鬆口 審慎評估建第二座12吋晶圓廠

因應先進封裝需求，世界先進也決定變更合資公司VSMC新加坡廠的營運規畫，世界總經理尉濟時今日主持法說會表示，世界先進受到客戶訂單強勁需求，決定變更產品組合，新增矽中介層產品項目 ，使新加坡廠原規畫月產能5.5萬片，下修至4.4萬片，而投資金額受惠台積電設備奧援，將由原78億美元，降至67億美元。

值得一提的是，世界董事長方略也首度鬆口公司此時確實得考慮評估興建第二座12吋廠，主因現有產能已全被客戶包走，不過公司仍秉持和興建第一座12吋廠時的謹慎態度，會詳細評估，此時還是非常早期階段，待計畫成熟，再告法人說明。

尉濟時表示，新加坡廠在台積電設備支援下，目前已移入200多台機台，進行試產，即使產能下修至4.4萬片，但已全數被客戶承包，世界將在這項投資計畫中出資24億美元，持股六成，另外合資夥伴恩智浦也會出資16億美元，持有VSMC四成股權，其餘不足金額則由客戶預先支付的長期合約預付款支付。

尉濟時強調，這是因應很多客戶在原有的12吋上採用高功率的電源管理IC設計更趨複雜，加上新增矽中介層產品，複雜度提高。不過由於客戶基於分散地緣風險考量，世界新加坡廠正好提供分散風險的機會，也這是導致產能全數被包一空的關鍵，為此公司將加速新加坡廠量產腳步，預計2027年開始量產，原設定2029年滿載的時程，有可能提前。

至於8吋廠的產能規畫，尉濟時表示，為滿足客戶長期穩健成長的8吋細寬產品晶圓需求 世界先進2026年計畫將淘汰併升級部粗線寬產能，轉移至細線寬，2026年第2季的月產能，則將隨工作天數增加，約季增4%。在資本支出方面，2026年公司仍將積極投資,以滿足客戶長期和持續成長，今年資本支出約和去年相近，在600億元到700億元間。

值得一提的是，世界董事長方略也首度鬆口公司此時確實得考慮評估興建第二座12吋廠，主因現有產能已全被客戶包走，不過公司仍秉持和興建第一座12吋廠時的謹慎態度，會詳細評估，此時還是非常早期階段，待計畫成熟，再告法人說明。

世界並提出本季營運展望， 由於客戶訂單回流，預計第2季晶圓出貨量將呈現季增趨勢，量價齊揚； 預估第2季出貨量將季增約 10%到13%。；產品平均售價（ASP）將季增約 2% 至 5%。毛利率方面受益於產能利用率回升及平均售價提升，毛利率預計將維持在 31% 以上的強勁水準。

世界也公布第一季每股純益為1.18元，較去年同期減少9.2%。世界今日股價以154元作收，上漲3元。