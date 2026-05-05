東擎亮相CYBERSEC 2026安全邊緣AI平台 打造機器人信任基石

東擎科技（7710）攜手台灣機器人供應鏈夥伴及工業技術研究院（ITRI），於CYBERSEC 2026臺灣資安大會「臺灣資安館」（Cyber Taiwan Pavilion）共同展出以零信任資安架構打造的「可信賴機器人」（Trustworthy Robot）。現場展示以東擎科技安全邊緣AI平台NUC-358H為核心，驅動可信賴機器人穩定運作，並凸顯智慧機器人系統從設計源頭即導入資安機制的應用模式。

東擎科技為台灣領先取得IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2工業資安認證的廠商，依循嚴謹的安全開發流程打造邊緣AI平台，為「可信賴機器人」建構穩定、安全且可靠的運算環境，全面強化智慧應用的資安韌性。本次展會中，東擎科技亦同步於「AIoT & Hardware Security Zone展區」展示旗下邊緣AI與資安解決方案Ai FDO 與AiSafeguard，進一步拓展安全邊緣AI的應用布局。

「可信賴機器人」於臺灣資安館亮相，該系統以東擎科技安全邊緣AI平台 NUC-358H 為運算核心，在零信任資安架構下，透過設備與身分的持續驗證及行為監控機制，驅動安全可信的機器人即時AI運算與運作能力。現場展示「可信賴機器人」於高齡照護應用情境中的實際運作，並透過多層資安防護機制強化藥物配送安全性。

系統整合東擎科技安全邊緣AI運算平台與後量子密碼（PQC）晶片進行設備認證，確保機器人硬體身分合法可信；並透過PQC安全金鑰完成身分驗證後，啟動機器人執行照護任務與藥物配送；同時，資安監控平台持續進行即時行為監測，若偵測異常即觸發警示並限制操作，確保整體系統運作安全可控。透過此一架構，可信賴機器人系統得以安全執行原先仰賴人力的任務，進一步提升作業效率、降低錯誤風險，並優化各類應用場域中的服務品質。

在「AIoT & Hardware Security Zone展區」，東擎科技同步展示核心資安解決方案AiSafeguard與Ai FDO，凸顯建構安全具韌性的邊緣系統所需之關鍵基礎能力。AiSafeguard透過即時威脅偵測、裝置監控與蜜罐沙盒技術，為營運技術（OT）環境提供進階防護，協助企業主動因應持續演變的資安威脅。

Ai FDO則依循FIDO 聯盟裝置上線標準，提供安全零接觸部署與自動化裝置導入機制。身為台灣首家取得FIDO Alliance FDO認證的企業，東擎科技進一步展現Ai FDO在可信裝置導入與規模化部署上的應用價值。AiSafeguard與Ai FDO相互搭配，完整涵蓋邊緣AI部署全生命周期的安全防護需求，從裝置導入到執行期間保護皆納入其中，為高韌性工業應用奠定基礎。