宏碁旗下安圖斯 於「AI EXPO KOREA 2026」展示企業AI應用新藍圖

隨著全球企業加速導入生成式AI、代理式AI（Agentic AI）與大型語言模型（LLM），市場對高效能運算平台與地端AI架構需求持續攀升。宏碁（2353）旗下安圖斯（7875）將於2026年5月6日至8日參與韓國年度AI指標展會AI EXPO KOREA 2026，現場將展示從AI基礎建設、資源管理到智慧應用部署的完整解決方案，呈現企業邁向AI規模化營運的關鍵能力。安圖斯期待透過AI EXPO KOREA與當地產業夥伴建立更緊密合作關係，共同推動AI技術創新與產業升級。

AI EXPO KOREA 2026展會期間，安圖斯科技將聚焦企業在AI推進過程中常見的算力配置、系統整合、治理安全與實際效益等挑戰；透過整合硬體設備、管理平台與應用服務，協助企業建立可持續成長的 AI 營運模式。當 AI 發展從概念驗證進入實際部署階段，安圖斯科技能協助企業打造長期發展的整體架構，兼具效能、彈性與管理效率的 AI 生態系，協助客戶加速推動數位升級與營運創新。

安圖斯科技透過多項展示內容，完整呈現企業 AI 從建置到營運的實務藍圖。Altos BrainSphere AI 伺服器系列涵蓋多元場域需求，展現從資料中心到終端場域的完整布局。Altos BrainSphere R880 F7 為高階旗艦平台，專為大規模模型訓練、生成式 AI 與 HPC 工作負載打造，最高可搭載 8 顆 NVIDIA HGX Blackwell GPU，提供高密度 AI 運算效能；R680 F7 提供企業級彈性部署能力，可支援從測試開發到正式上線的多樣工作負載；R380 F7 則鎖定邊緣運算應用，在有限空間中提供即時且穩定的 AI 推論效能。

此外，安圖斯科技與圖睿科技（Graid Technology）及廣盛科技（QSAN）的深度合作，提供兼具速度與可靠性的整合方案。在效能端，安圖斯科技於旗艦伺服器中導入 Graid SupremeRAID AE 技術，確保企業級資料保護下實現 95% 以上的 NVMe 原始傳輸效能，徹底釋放 NVIDIA Blackwell GPU 運算潛力。安圖斯亦攜手廣盛展示 Altos BrainSphere GB10 F1 與 QSAN XN1205-4A 的整合應用，透過 GPUDirect Storage（GDS）架構，為長時間的模型訓練與微調提供高可靠的資料吞吐與 Checkpoint 備份機制。