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威剛旗下電競品牌XPG 推出全新電競記憶體產品系列「NOVKAEY」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛科技旗下電競品牌 XPG，5日宣布推出全新電競記憶體產品系列「NOVKAEY」。公司／提供
威剛科技旗下電競品牌 XPG，5日宣布推出全新電競記憶體產品系列「NOVKAEY」。公司／提供

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG，5日宣布推出全新電競記憶體產品系列「NOVKAEY」。首款NOVAKEY RGB DDR5 搭載「無限鏡（Infinity Mirror）」獨家專利設計的電競記憶體，提供最高 6,400 MT/s 的卓越效能與單支達 32GB 的大容量選項，精準鎖定現行主流遊戲與多工應用需求。作為 XPG 重塑產品發展後的首款力作，將為追求質感生活與穩定效能的大眾用戶，樹立美學與科技共生的新典範。

NOVAKEY 的問世標誌著 XPG 品牌戰略轉型的重要里程碑，「Nova」象徵如超新星般的耀眼能量，代表突破框架的無限潛能與創造力；「Key」則象徵解鎖效能與進化的關鍵技術。兩者結合，打造出兼具前瞻技術、大膽設計與 XPG 強悍性能的旗艦記憶體系列。從創新材質到鮮明外觀，從頂級效能到沉浸式體驗，NOVAKEY 代表新世代記憶體的進化方向，為 AI 創作者、改裝玩家與專業玩家而生，突破極限、釋放潛能。

NOVAKEY 的外觀延續品牌核心的斜向切割語彙，導光條頂部由霧面黑色金屬飾板延伸至機身背面，在光影流轉間展現出低調且富有韻味的工藝質感。透過獨家專利機構設計，NOVAKEY 突破性地在極小空間內呈現無限鏡特效，成功於有限的散熱片厚度中建構出極具深度的 3D 視覺層次。結合金屬髮絲紋與鏡面效果，NOVAKEY 不僅是高效能組件，更是提升桌面質感的視覺藝術核心。這種從使用情境出發的匠心設計，也讓產品成功榮獲 2026 CES Best of Innovation 與 2026 台灣精品獎的雙重肯定。

為了提供一般消費者與創意工作者最流暢的使用體驗，NOVAKEY RGB DDR5 鎖定 6,400 MT/s 效能甜蜜點，並提供 16GB 與 32GB 的單支及雙支包裝供靈活配置。NOVAKEY 具備最低達 CL30 的低延遲，能完美支援 3A 遊戲巨作、專業影音剪輯與日益普及的地端 AI 運算需求。不同於過往硬核電競產品對極限超頻的單一追求，NOVAKEY 轉而強調「穩定中的高效能」，優先為大眾用戶的日常耐用度與可靠性思考。產品採用高品質 10 層電路板，並搭載內建電源管理晶片（PMIC）與 ECC 除錯技術，確保系統在高負載環境下依然能維持卓越的資料完整性。

電競 威剛

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