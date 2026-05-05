十銓推出全新桌上型記憶體 頻率規格達8000MT/s

台積電重返龍科三期有譜？桃園市長張善政有暗示，台積電也說不排除任何可能，台電董事長曾文生被問到是否已為台積電重返桃園做好電力供應準備時表示，「等一下，我要先確認這個消息是被公開的嗎？」沒有直接幫忙證實

2026-05-05 14:45