快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

十銓推出全新桌上型記憶體 頻率規格達8000MT/s

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球記憶體領導品牌十銓（4967）持續精進產品性能，5日正式宣布推出全新高頻進化的ELITE PLUS DDR5與ELITE DDR5標準型桌上型記憶體，頻率規格達8000MT/s，並採用（1.1V，CL56-56-56-128）設計，符合JEDEC標準規範，不僅滿足高頻率運作需求，更進一步提升整體電腦效能與運算體驗，充分展現公司在高效能記憶體領域的技術領先優勢。

隨著高速運算與數位科技需求持續提升，十銓科技推出ELITE PLUS DDR5 8000MT/s與ELITE DDR5 8000MT/s全新高頻率、低功耗標準型記憶體模組，透過頻率升級，滿足消費者在桌上型電腦進行學習與娛樂等多元使用需求，同時採用 1.1V 低工作電壓，有效降低功耗並延長電腦使用壽命，產品並搭載DDR5 Same-Bank Refresh技術及優化的IC架構，在多工處理情境下依然能維持順暢運作，提升整體作業效率。

TEAMGROUP ELITE PLUS DDR5 8000MT/s與ELITE DDR5 8000MT/s，首波將提供16GBx2的規格，並預計於2026年6月於北美 Amazon 平台上市，持續滿足全球消費者對高效能記憶體的需求。

十銓

延伸閱讀

南亞科4月合併營收創新高

不配息策略受青睞 凱基ETF 009816登千億俱樂部

友達2026 SID 顯示周揭示虛實互動新形態

超微擴大高效電競運算市場布局

相關新聞

台積電若重返龍科三期 電力準備好了？台電董座曾文生這樣說

台積電重返龍科三期有譜？桃園市長張善政有暗示，台積電也說不排除任何可能，台電董事長曾文生被問到是否已為台積電重返桃園做好電力供應準備時表示，「等一下，我要先確認這個消息是被公開的嗎？」沒有直接幫忙證實

威剛旗下電競品牌XPG 推出全新電競記憶體產品系列「NOVKAEY」

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG，5日宣布推出全新電競記憶體產品系列「NOVKAEY」。首款NOVAKEY RGB DDR5 搭載「無限鏡（Infinity

資安會議今舉行 AI攻防升級Resilient Future定義下⼀世代AI資安戰略

亞洲最⼤資安盛會CYBERSEC 2026台灣資安⼤會今（5）⽇開幕，今年以「Resilient Future」（有韌性的未來）為主題，直指⼀個關鍵命題：在人工智慧（AI）驅動的⾼變動環境中，企業如何

世界先進首季獲利季增近三成 董事會再拍板85.59億元設備預算

晶圓代工廠世界先進（5347）5日公布第1季財報，單季獲利較上季明顯回升，董事會4日並同步通過公司及子公司機器設備與相關廠務設備資本預算，合計約85.59億元，顯示在成熟製程需求逐步回穩之際，公司仍持

半導體風雲／研發新模式 台廠突破日本供應鏈信任高牆

台積電擴大在美國與日本投資布局，帶動全球半導體供應鏈重組，美、日、歐半導體大廠仍持續加碼在台研發能量，深化與台灣供應鏈的連結。但這些國際企業不再侷限於單一市場布局，而是積極攜手台廠，尋求共同開拓全球A

黃仁勳喊機器人三年內成主流…鴻家軍領頭衝 廣宇躍集團戰略關鍵執行者

達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比我們現在還要普及。法人看好，台廠中，鴻海（2317）集團與輝達機器人布局最密切，鴻海、廣宇（2328）、鴻準（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。