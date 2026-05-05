應對歐盟CRA 合勤集團：企業應從供應鏈協作面向調整

合勤集團資安長游政卿今天表示，許多企業至今仍低估歐盟「網路韌性法案」（CRA）的影響，將其視為法規遵循或漏洞修補的延伸工作，但CRA更強調的是產品全生命週期的安全治理。因此，必須從產品治理、流程管理與供應鏈協作等面向重新調整。

游政卿透過新聞稿說明，歐盟CRA將於2026年9月11日正式啟動通報義務，相關影響也正逐步擴及整體企業對企業（B2B）供應鏈，而不僅限於直接在歐洲市場銷售產品的製造商。

他指出，企業面對CRA時，不能再沿用傳統資通訊（IT）產業的資安思維，而必須從產品治理、流程管理與供應鏈協作等面向重新調整。透過具體推動作法與階段性策略，協助台灣企業將產品安全轉化為可持續累積的能力，進一步提升國際市場競爭力。

隨著國際資安法規要求持續提升，勒索軟體攻擊日益產業化，以及量子運算解密帶來的潛在威脅逐步浮現。合勤控於5至7日登場的CYBERSEC 2026台灣資安大會中，透過3場專題議程，聚焦歐盟CRA對供應鏈的影響、AI在資安維運中的應用，以及後量子時代的風險與因應方向，提出企業強化資安韌性的關鍵對策。

網路韌性法案（CRA）是一項具強制性的數位產品安全法規，為所有具備數位功能的硬體和軟體制定統一的歐盟網路安全標準，違反者將面臨禁售或罰款。

此外，面對海量資安告警，資安維運團隊往往耗費大量時間處理無效雜訊的議題。合勤旗下、專精於台灣高科技產業與政府機構資安維運的黑貓資訊經理高翔，將分享如何運用AI協助企業由「告警驅動」轉向「事件驅動」，透過關聯分析整合多重告警，快速辨識高風險威脅。

合勤控表示，面對量子運算加速發展與生成式AI帶動的自動化攻擊，資安風險已從單點入侵，演變為雲端、供應鏈與資訊技術（IT）系統與營運技術（OT）整合情境下的複合威脅。「先蒐集、後解密（HarvestNow, Decrypt Later）」，使現行公開金鑰加密的長期風險浮上檯面，也使傳統加密與內外網路邊界的防護模式被迫調整。當跨域資料交換成為常態，如何在營運不中斷下，升級資安防護，成為關鍵課題。