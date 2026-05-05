快訊

影／謝國樑B型流感未癒北榮住院 議長童子瑋：明起定期會延會

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

中職／邦力多因突發狀況煩心提出離隊 悍將同意並祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

應對歐盟CRA 合勤集團：企業應從供應鏈協作面向調整

中央社／ 台北5日電

合勤集團資安長游政卿今天表示，許多企業至今仍低估歐盟「網路韌性法案」（CRA）的影響，將其視為法規遵循或漏洞修補的延伸工作，但CRA更強調的是產品全生命週期的安全治理。因此，必須從產品治理、流程管理與供應鏈協作等面向重新調整。

游政卿透過新聞稿說明，歐盟CRA將於2026年9月11日正式啟動通報義務，相關影響也正逐步擴及整體企業對企業（B2B）供應鏈，而不僅限於直接在歐洲市場銷售產品的製造商。

他指出，企業面對CRA時，不能再沿用傳統資通訊（IT）產業的資安思維，而必須從產品治理、流程管理與供應鏈協作等面向重新調整。透過具體推動作法與階段性策略，協助台灣企業將產品安全轉化為可持續累積的能力，進一步提升國際市場競爭力。

隨著國際資安法規要求持續提升，勒索軟體攻擊日益產業化，以及量子運算解密帶來的潛在威脅逐步浮現。合勤控於5至7日登場的CYBERSEC 2026台灣資安大會中，透過3場專題議程，聚焦歐盟CRA對供應鏈的影響、AI在資安維運中的應用，以及後量子時代的風險與因應方向，提出企業強化資安韌性的關鍵對策。

網路韌性法案（CRA）是一項具強制性的數位產品安全法規，為所有具備數位功能的硬體和軟體制定統一的歐盟網路安全標準，違反者將面臨禁售或罰款。

此外，面對海量資安告警，資安維運團隊往往耗費大量時間處理無效雜訊的議題。合勤旗下、專精於台灣高科技產業與政府機構資安維運的黑貓資訊經理高翔，將分享如何運用AI協助企業由「告警驅動」轉向「事件驅動」，透過關聯分析整合多重告警，快速辨識高風險威脅。

合勤控表示，面對量子運算加速發展與生成式AI帶動的自動化攻擊，資安風險已從單點入侵，演變為雲端、供應鏈與資訊技術（IT）系統與營運技術（OT）整合情境下的複合威脅。「先蒐集、後解密（HarvestNow, Decrypt Later）」，使現行公開金鑰加密的長期風險浮上檯面，也使傳統加密與內外網路邊界的防護模式被迫調整。當跨域資料交換成為常態，如何在營運不中斷下，升級資安防護，成為關鍵課題。

歐盟 資安 歐洲

延伸閱讀

資安會議今舉行 AI攻防升級Resilient Future定義下⼀世代AI資安戰略

臺灣資安⼤會開幕 「Resilient Future」定義下⼀世代AI資安戰略

來毅數位參展2026台灣資安大會 以智慧驗證重塑企業數位韌性

趨勢科技旗下TrendAI示警 AI催化駭客攻擊「升級」三大威脅

相關新聞

台積電若重返龍科三期 電力準備好了？台電董座曾文生這樣說

台積電重返龍科三期有譜？桃園市長張善政有暗示，台積電也說不排除任何可能，台電董事長曾文生被問到是否已為台積電重返桃園做好電力供應準備時表示，「等一下，我要先確認這個消息是被公開的嗎？」沒有直接幫忙證實

威剛旗下電競品牌XPG 推出全新電競記憶體產品系列「NOVKAEY」

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG，5日宣布推出全新電競記憶體產品系列「NOVKAEY」。首款NOVAKEY RGB DDR5 搭載「無限鏡（Infinity

資安會議今舉行 AI攻防升級Resilient Future定義下⼀世代AI資安戰略

亞洲最⼤資安盛會CYBERSEC 2026台灣資安⼤會今（5）⽇開幕，今年以「Resilient Future」（有韌性的未來）為主題，直指⼀個關鍵命題：在人工智慧（AI）驅動的⾼變動環境中，企業如何

世界先進首季獲利季增近三成 董事會再拍板85.59億元設備預算

晶圓代工廠世界先進（5347）5日公布第1季財報，單季獲利較上季明顯回升，董事會4日並同步通過公司及子公司機器設備與相關廠務設備資本預算，合計約85.59億元，顯示在成熟製程需求逐步回穩之際，公司仍持

半導體風雲／研發新模式 台廠突破日本供應鏈信任高牆

台積電擴大在美國與日本投資布局，帶動全球半導體供應鏈重組，美、日、歐半導體大廠仍持續加碼在台研發能量，深化與台灣供應鏈的連結。但這些國際企業不再侷限於單一市場布局，而是積極攜手台廠，尋求共同開拓全球A

黃仁勳喊機器人三年內成主流…鴻家軍領頭衝 廣宇躍集團戰略關鍵執行者

達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比我們現在還要普及。法人看好，台廠中，鴻海（2317）集團與輝達機器人布局最密切，鴻海、廣宇（2328）、鴻準（

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。