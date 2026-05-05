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台積電若重返龍科三期 電力準備好了？台電董座曾文生這樣說

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電董事長曾文生表示，台電會盡最大的努力來提供科技產業發展所要求的用電。圖／本報資料照片
台電董事長曾文生表示，台電會盡最大的努力來提供科技產業發展所要求的用電。圖／本報資料照片

台積電重返龍科三期有譜？桃園市長張善政有暗示，台積電也說不排除任何可能，台電董事長曾文生被問到是否已為台積電重返桃園做好電力供應準備時表示，「等一下，我要先確認這個消息是被公開的嗎？」沒有直接幫忙證實，但強調，科技產業發展所需電力，台電會盡最大努力提供。

曾文生5日出席電力能源論壇，會前受訪被問到台積電是否已向台電申請在龍科三期設廠的用電，曾文生第一時間就說，「等一下，我要先確認這個消息是被公開嗎？」但並未證實是否已收到台積電在桃園設廠的用電申請。

台積電2年半前宣布放棄龍潭園區龍科三期的設廠計畫，現在傳出將重返龍科蓋次世代埃米級製程晶圓廠的消息，顯然台電2、3年前可能就已經評估過相關的供電能力。

曾文生說，「我們會提供，台電會盡最大的努力來提供科技產業發展所要求的用電」，但是現在台電的工作方式都是事先協調，這些工程也需要各級政府的合作，因為整個科技產業所需要的電量都很龐大，所以它需要的電力設備，還有電網的建設工作，工程量非常大。

桃園 曾文生 台積電

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