奧丁丁集團推AI代理錢包 搶進兆元AI代理商務經濟

區塊鏈科技業者奧丁丁集團5日正式發布旗下第一款具AI代理人技術（AI Agents）的OwlPay Agent Wallet（錢包），強調這款錢包設計的使用者是AI，用戶授權後，無需親自操作，AI即可代為發送、接收及管理穩定幣。舉例來說，用戶只需告訴AI代理人「幫我付這個月的訂閱費」或「幫我轉100元USDC給日本的朋友」，AI即可在用戶授權下，自動以穩定幣完成付款與跨境轉帳。

奧丁丁強調錢包安裝方式簡單，內建一份Agent Skill 技能檔（相當於一份給AI閱讀的操作手冊），用戶只需前往奧丁丁網站（https://www.owlting.com/owlp-cli/），將指定連結貼入常用的市面主流AI助理的對話框，AI便會自動讀取技能檔、完成安裝，並學會如何操作錢包，全程無需任何技術設定。

OwlPay Agent Wallet採自託管架構，由用戶全權掌控錢包的私鑰與資金，所有憑證資料均在用戶的本地裝置上生成與儲存，並支援以太坊生態系、Stellar及Solana等主流區塊鏈。這套自託管設計延續自奧丁丁現有個人數位錢包 OwlPay Wallet Pro的架構，新版本將相同的自主掌控邏輯延伸至AI代理人，可在授權範圍內直接代表用戶執行操作。

麥肯錫研究報告指出，預計至2030年，AI代理商務全球相關消費市場規模可達3至5兆美元。但關鍵在於讓AI能在用戶授權下完成付款，且每一筆交易須符合現代支付體系的合規要求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，每位代表用戶行動的AI代理人，最終都將需要一個合規的錢包，必須同時具備三個條件：經過監管核可的執照基礎建設、用戶自己掌控資金的設計，以及為真實金流而打造的支付通道。奧丁丁在美國40州打造合規的支付基礎，確保當AI代理人準備好處理真實金流時，能夠在自始即為合規而設計的通道上運作。

OwlPay Agent Wallet正式上線後， AI代理人即可透過這款錢包建立錢包地址、發送穩定幣、查詢餘額，並追蹤在以太坊生態系、Stellar及Solana上的交易紀錄。透過引導式互動流程，AI代理人在與用戶初次互動時，便能協助完成帳戶註冊、錢包生成與身分驗證，確保從第一筆交易起，AI具備完整的代操作能力。

隨著推出OwlPay Agent Wallet，奧丁丁為AI代理經濟打造的三大基礎建設，現已正式齊備。針對商家端，OwlPay 穩定幣結帳服務支援x402開放協議，讓AI代理人可在網路上獨立發起付款，商家也能無縫完成收單，將收到的穩定幣結算為法幣。面對消費者端，奧丁丁透過與Visa Direct 整合，讓符合資格的美國簽帳金融卡持卡人無需另開交易所帳戶，便可直接用簽帳金融卡購買USDC。AI代理人端，則能透過專用自託管錢包，在用戶授權範圍內代為執行操作。

這套架構確保每一筆透過本錢包發起的交易，皆運行在奧丁丁現有企業與個人消費者客戶日常使用的同一套合規與結算基礎建設上。執照、支付通道、錢包，三個環節同步運作，共同構成AI代理經濟所需的合規支付層。藉由此次發布，奧丁丁也定位為金融基礎建設供應商，支援AI代理人在真實世界的監管框架下，實現規模化交易。