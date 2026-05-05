快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

從設備到廠務 崇越攜手12家合作夥伴參展2026 SEMICON SEA

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
崇越科攜手12家合作夥伴參展2026 SEMICON SEA 。圖／崇越提供
崇越科攜手12家合作夥伴參展2026 SEMICON SEA 。圖／崇越提供

崇越科技攜手旗下子公司「新加坡崇越」及12家合作供應商，聯袂參加東南亞最具影響力半導體展─2026 SEMICON Southeast Asia（SEMICON SEA）。展期從5月5日至7日，在馬來西亞吉隆坡國際貿易展覽中心舉行，展示從半導體材料、設備到廠務工程的全方位解決方案，有效滿足東南亞半導體製造與封裝需求。

崇越首席執行長陳德懿表示，東南亞正快速成為全球半導體供應鏈重組的關鍵節點，新加坡與馬來西亞在長期緊密的經貿基礎上形成高度協同的產業分工，區域半導體供應鏈地位持續鞏固。崇越科技於新加坡設點超過30年，在星、馬地區具備特殊化學品與特殊氣體的倉儲運送網絡，近年來也建構半導體廠水資源等廠務整合能力，將持續扮演供應鏈與東南亞製造的關鍵橋樑，把握這波產業重組帶來的成長機會。

崇越此次參加東南亞半導體展，參展設備與部品方面，涵蓋光學檢測、製程監測、自動化封裝、潔淨度管理及切割加工等面向，為半導體製造提供從前段到後段的全製程智能解決方案。共同參展的12家合作供應商包括：半導體光學檢測設備商「倍利科技」、先進製程奈米監測設備廠商「創控」、全球晶圓載具領導廠商「信越聚合物」、化學濾網製造商「鈺祥」、鑽石工具製造商「READ」、半導體加工器具設備商「大日商事」、特殊化學材料商「偉赫」等。

在半導體材料領域，崇越匯集多家專業供應商，提供涵蓋先進製程與封裝所需的完整材料陣容。新加坡濕式化學供應商─「EMK Technologies」 帶來三款先進封裝材料─雷射開槽保護液、先進蝕刻液、先進光阻剝離液。雷射開槽保護液可於製程中保護晶圓表面；先進蝕刻液相較市場主流產品，可提升製程效率與成本效益；先進光阻剝離液則強化先進封裝產線的整體產能與成本效益。化學材料供應商「達興材料」則提供半導體與顯示器產業所需的特殊化學品及關鍵原材料。

崇越科技 半導體 新加坡

延伸閱讀

陸加速半導體材料自主！國產矽晶圓占比今年拚70% 12吋為核心

友達2026 SID 顯示周揭示虛實互動新形態

崇越攜倍利科創控等夥伴參展2026 SEMICON SEA

暉盛科技前進 SEMICON Southeast Asia 2026 以電漿技術串聯先進封裝與綠色製造新藍海

相關新聞

資安會議今舉行 AI攻防升級Resilient Future定義下⼀世代AI資安戰略

亞洲最⼤資安盛會CYBERSEC 2026台灣資安⼤會今（5）⽇開幕，今年以「Resilient Future」（有韌性的未來）為主題，直指⼀個關鍵命題：在人工智慧（AI）驅動的⾼變動環境中，企業如何

世界先進首季獲利季增近三成 董事會再拍板85.59億元設備預算

晶圓代工廠世界先進（5347）5日公布第1季財報，單季獲利較上季明顯回升，董事會4日並同步通過公司及子公司機器設備與相關廠務設備資本預算，合計約85.59億元，顯示在成熟製程需求逐步回穩之際，公司仍持

半導體風雲／研發新模式 台廠突破日本供應鏈信任高牆

台積電擴大在美國與日本投資布局，帶動全球半導體供應鏈重組，美、日、歐半導體大廠仍持續加碼在台研發能量，深化與台灣供應鏈的連結。但這些國際企業不再侷限於單一市場布局，而是積極攜手台廠，尋求共同開拓全球A

黃仁勳喊機器人三年內成主流…鴻家軍領頭衝 廣宇躍集團戰略關鍵執行者

達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比我們現在還要普及。法人看好，台廠中，鴻海（2317）集團與輝達機器人布局最密切，鴻海、廣宇（2328）、鴻準（

道瓊永續評比 中華電 樹立ESG典範

美國標準普爾道瓊指數公司公布2026年「道瓊領先指數（DJ BIC）」成分股名單，中華電信不僅蟬聯入選「世界成分股 （DJBIC World）」，也連14年榮登「新興市場成分股 （DJBIC Emer

道瓊永續評比 遠傳 17項指標拿第一

道瓊領先全球指數(DJ BIC)公布全球企業評選結果，遠傳自全球超過3,600家企業中脫穎而出，蟬聯入選「世界指數」、「新興市場指數」成分股，評分高居雙指數全球電信業第一，更是連續三年登頂競爭最激烈「

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。