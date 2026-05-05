從設備到廠務 崇越攜手12家合作夥伴參展2026 SEMICON SEA

崇越科技攜手旗下子公司「新加坡崇越」及12家合作供應商，聯袂參加東南亞最具影響力半導體展─2026 SEMICON Southeast Asia（SEMICON SEA）。展期從5月5日至7日，在馬來西亞吉隆坡國際貿易展覽中心舉行，展示從半導體材料、設備到廠務工程的全方位解決方案，有效滿足東南亞半導體製造與封裝需求。

崇越首席執行長陳德懿表示，東南亞正快速成為全球半導體供應鏈重組的關鍵節點，新加坡與馬來西亞在長期緊密的經貿基礎上形成高度協同的產業分工，區域半導體供應鏈地位持續鞏固。崇越科技於新加坡設點超過30年，在星、馬地區具備特殊化學品與特殊氣體的倉儲運送網絡，近年來也建構半導體廠水資源等廠務整合能力，將持續扮演供應鏈與東南亞製造的關鍵橋樑，把握這波產業重組帶來的成長機會。

崇越此次參加東南亞半導體展，參展設備與部品方面，涵蓋光學檢測、製程監測、自動化封裝、潔淨度管理及切割加工等面向，為半導體製造提供從前段到後段的全製程智能解決方案。共同參展的12家合作供應商包括：半導體光學檢測設備商「倍利科技」、先進製程奈米監測設備廠商「創控」、全球晶圓載具領導廠商「信越聚合物」、化學濾網製造商「鈺祥」、鑽石工具製造商「READ」、半導體加工器具設備商「大日商事」、特殊化學材料商「偉赫」等。

在半導體材料領域，崇越匯集多家專業供應商，提供涵蓋先進製程與封裝所需的完整材料陣容。新加坡濕式化學供應商─「EMK Technologies」 帶來三款先進封裝材料─雷射開槽保護液、先進蝕刻液、先進光阻剝離液。雷射開槽保護液可於製程中保護晶圓表面；先進蝕刻液相較市場主流產品，可提升製程效率與成本效益；先進光阻剝離液則強化先進封裝產線的整體產能與成本效益。化學材料供應商「達興材料」則提供半導體與顯示器產業所需的特殊化學品及關鍵原材料。