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穎崴擴大東南展布局 東南亞半導體展展出全系列AI plus全方位解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴參加2026東南亞半導體展。圖／穎崴提供
穎崴參加2026東南亞半導體展。圖／穎崴提供

東南亞半導體展 （SEMICON SEA 2026）今（5）日於吉隆坡國際貿易展覽中心盛大展開，根據SEMICON SEA官網估計，此次參展廠商數達750家、逾1500個展位，瀏覽人次超越28000人次，參訪者來自50多個國家，有別於以往，特別推出一系列以AI為出發（AI4X）的延伸應用論壇，像是AI製造、AI測試、AI資安等，整體規模持續增長，為全球半導體供應鏈一年一度的區域型盛宴。

此次半導體展口號為「連結(Connect), 協作(Collaborate), 創新(Innovate), 轉型明日(Transform Tomorrow)」，峰會論壇主題包括先進封裝、智慧製造、永續發展、人才培育。

在AI應用持續擴展下，半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴於SEMICON SEA 2026 展出全系列「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」，跨世代超導測試座HyperSocket™家族（HyperSocket™ Series），以及高頻高速測試座（Coaxial Socket）、矽光子解決方案（CPO Solution）、液冷散熱解決方案E-Flux 6.0等。

根據Precedence最新數據，東南亞半導體市場正處於高速擴張期，估2026年東南亞半導體市場規模預計達到1159.6億美元，較於2024年的約900億美元顯著成長），且2025-2034 年的年複合年均成長率 (CAGR)為9.93%，高於全球平均水準。穎崴於2024年底於檳城設立子公司，除了使東南亞區域業務與工程團隊更加茁壯堅實，同時注入高階技術服務、FAE工程團隊支援及高階系統測試 (SLT) 能量，緊密服務當地IDM與封測廠。

隨著AI Token數使用量持續增長，顯示AI work flow增長，半導體供應鏈從硬體製造的概念重塑為代幣工廠（AI Factories），帶動產業從硬體的軍備競賽，進而專注投入後生產效率，由此，半導體先進製程和先進封裝的技術節點為重中之重。

穎崴全球業務營運執行副總陳紹焜表示，半導體產業在AI算力、數位化、高速運算等浪潮帶動下，使全球半導體市場產值可望提前達陣一兆美元，同時為半導體測試介面產業帶來更大的挑戰，包括封裝體愈來愈大、測試時間愈來愈長、功耗愈來愈高、先進製程時間加長等，這些挑戰都將為半導體測試介面產業帶來前所未有的商機。

吉隆坡 東南亞 半導體

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