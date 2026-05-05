調查局：以 AI 強化「數位國土」防衛韌性 反制AI時代複合式認知戰

「數位國土」已經是國家主權「第五領域」，數位主權與實體國土密切連結。法務部調查局長陳白立今（5）日表示，面對攻擊滲透化與認知數位化的威脅，調查局以AI技術與法治執法工具，強化全社會防衛韌性，防止境外勢力透過供應鏈破口與假訊息對台發動認知作戰。

台灣資安大會（CYBERSEC 2026）今起舉行三天，陳白立以「全社會韌性：調查局在資安領域扮演的關鍵角色」為題發表主題演講。他指出，當前台灣面臨每日約200多萬次的資安偵測攻擊，威脅態樣已演變為組織化的APT攻擊與產業化的勒索軟體。

駭客或境外勢力透過各種軟、硬體竊取台灣機密資料，近期調查局才查獲參加政府標案、偽標「台灣產地」的監控裝置，核心零件來自中國大陸，具備主動回連境外雲端伺服器的功能，調查局查扣2,000多部裝置，阻止資訊外洩至境外，當前「供應鏈韌性」也是保衛數位國土的重中之重。

他強調，假訊息也是重要的認知作戰方式，且隨科技成為嚴峻的複合式認知戰，主要是瓦解民眾對政府的信任。他以社群網站曾出現「飛官寧賠300萬不飛」假訊息為例，議題首先從盜用在地帳號或利用跳板發布，第二階段起境外網軍控制粉專進行短時間、高頻率的協同傳散以擴大議題，很快進入第三階段的社會擴散，也就是民眾不明就裡的轉貼。他強調，調查局不介入正常公共討論，關注議題在放大階段是否有多個帳號或群體的「異常協同性」與「高頻密集」，及早控制錯誤議題散布。

他也表示，為強化嚇阻力，近年推動《營業祕密法》與《國家安全法》修法，以「商業間諜罪」保護核心關鍵技術。調查局近期成功偵破先進半導體技術遭非法竊取案，主嫌被重判10年徒刑，展現保護關鍵產業技術的決心。針對破壞海底電纜等行為，已納入《電信管理法》特別法處罰；對於危害關鍵基礎設施的妨害電腦使用罪亦已加重刑責，確保執法工具有效應對新型態犯罪。

陳白立說，資安技術演進部分，AI扮演了關鍵角色。調查局與趨勢科技（Trend AI）等產業界緊密合作，利用AI進行異常行為偵測與自動化預警。但駭客正也同樣用AI代理尋找系統漏洞。他也表示，資安不僅是技術對抗，而是結合制度、情報與法律的綜合戰略，建立「防禦、耐打、快速復原」的韌性體系。