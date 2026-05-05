外資調升家登 及穎崴目標價

達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比我們現在還要普及。法人看好，台廠中，鴻海（2317）集團與輝達機器人布局最密切，鴻海、廣宇（2328）、鴻準（

2026-05-05 06:27