快訊

女警今告別式披婚紗化身天使 肇事女大生現身遭嗆「不下跪就不要進去」

東北季風+華南雲雨區雙重影響「全台有雨」 母親節天氣狀況曝

鼠患升溫！命理師「去年底精準預言」 網朝聖驚呼：太神了

聽新聞
0:00 / 0:00

外資調升家登 及穎崴目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外資最新報告調升家登（3680）及穎崴（6515）目標價。

美系大行認為家登受惠於台積電（2330）資本支出增及EUV出貨帶動。預估今年第2季營收季增近兩成，全年年增25-30%。成長動能來自台積電補庫存、新FOUP出貨至韓國大型晶圓廠客戶，以及中國大陸客戶出貨逐步回升。上修2027年、2028年每股稅後盈餘（EPS）至27.5/38元，以明年24xPE評價，同步升目標。

美系券商認為，穎崴今年第1季毛利率季增主要來自MEMS探針卡成本結構改善，新採購合約開始生效；EPS高於預期，主因業外收受益較高。

展望第2季，券商預期營收季增22%，毛利率增至43.7%，因高毛利同軸socket業務貢獻提高。券商認為家登位於AI／HPC加速循環的核心，受惠於pin數增加帶動單位價值提升，以及出貨量強勁成長，上修2026-2027年EPS至103.7/224，預估2028年為426，以28年的40xPE評價，同步升目標。

韓國 EPS 中國大陸

延伸閱讀

外資點名 頎邦亮燈漲停

目標價5,000元！聯發科ASIC紅利爆發鎖漲停IC設計族群一起飆

創意目標價 里昂喊6,000元 重申「優於大盤」評等

股后穎崴Q1每股賺19.54元 在手訂單充裕、新產能開出 業績逐季揚

相關新聞

資安會議今舉行 AI攻防升級Resilient Future定義下⼀世代AI資安戰略

亞洲最⼤資安盛會CYBERSEC 2026台灣資安⼤會今（5）⽇開幕，今年以「Resilient Future」（有韌性的未來）為主題，直指⼀個關鍵命題：在人工智慧（AI）驅動的⾼變動環境中，企業如何

世界先進首季獲利季增近三成 董事會再拍板85.59億元設備預算

晶圓代工廠世界先進（5347）5日公布第1季財報，單季獲利較上季明顯回升，董事會4日並同步通過公司及子公司機器設備與相關廠務設備資本預算，合計約85.59億元，顯示在成熟製程需求逐步回穩之際，公司仍持

半導體風雲／研發新模式 台廠突破日本供應鏈信任高牆

台積電擴大在美國與日本投資布局，帶動全球半導體供應鏈重組，美、日、歐半導體大廠仍持續加碼在台研發能量，深化與台灣供應鏈的連結。但這些國際企業不再侷限於單一市場布局，而是積極攜手台廠，尋求共同開拓全球A

黃仁勳喊機器人三年內成主流…鴻家軍領頭衝 廣宇躍集團戰略關鍵執行者

達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比我們現在還要普及。法人看好，台廠中，鴻海（2317）集團與輝達機器人布局最密切，鴻海、廣宇（2328）、鴻準（

道瓊永續評比 中華電 樹立ESG典範

美國標準普爾道瓊指數公司公布2026年「道瓊領先指數（DJ BIC）」成分股名單，中華電信不僅蟬聯入選「世界成分股 （DJBIC World）」，也連14年榮登「新興市場成分股 （DJBIC Emer

道瓊永續評比 遠傳 17項指標拿第一

道瓊領先全球指數(DJ BIC)公布全球企業評選結果，遠傳自全球超過3,600家企業中脫穎而出，蟬聯入選「世界指數」、「新興市場指數」成分股，評分高居雙指數全球電信業第一，更是連續三年登頂競爭最激烈「

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。