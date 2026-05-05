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外資調升家登 及穎崴目標價
外資最新報告調升家登（3680）及穎崴（6515）目標價。
美系大行認為家登受惠於台積電（2330）資本支出增及EUV出貨帶動。預估今年第2季營收季增近兩成，全年年增25-30%。成長動能來自台積電補庫存、新FOUP出貨至韓國大型晶圓廠客戶，以及中國大陸客戶出貨逐步回升。上修2027年、2028年每股稅後盈餘（EPS）至27.5/38元，以明年24xPE評價，同步升目標。
美系券商認為，穎崴今年第1季毛利率季增主要來自MEMS探針卡成本結構改善，新採購合約開始生效；EPS高於預期，主因業外收受益較高。
展望第2季，券商預期營收季增22%，毛利率增至43.7%，因高毛利同軸socket業務貢獻提高。券商認為家登位於AI／HPC加速循環的核心，受惠於pin數增加帶動單位價值提升，以及出貨量強勁成長，上修2026-2027年EPS至103.7/224，預估2028年為426，以28年的40xPE評價，同步升目標。
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