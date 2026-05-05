HTC VIVE Arts 沉浸式作品《與火共舞》 入選坎城影展競賽單元

宏達電（2498）5日宣布，旗下致力推動科技與藝術融合的 VIVE Arts，與國際沉浸式敘事製作公司 Atlas V 共同製作之沉浸式 XR 體驗作品《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展（Playing with Fire: An Immersive Odyssey with Yuja Wang）》，正式入選 2026 年坎城影展沉浸式競賽單元（Festival de Cannes Immersive Competition），並將於 5 月 12 日至 22 日於坎城展出。

該作品融合現場鋼琴演奏、視覺藝術、混合實境（MR）、虛擬實境（VR）、空間音效與敘事內容，讓觀眾以前所未有的方式近距離感受世界頂級鋼琴家王羽佳（Yuja Wang）的音樂魅力與創作能量。作品此前已於巴黎愛樂廳附設音樂博物館（Musée de la musique – Philharmonie de Paris）展出並獲高度評價，並將於 2026 年展開國際巡展，陸續前往上海交響樂團及倫敦南岸藝術中心（Southbank Centre），持續拓展沉浸式藝術於全球文化場域的影響力。

VIVE Arts 總監葉心宇表示，「VIVE Arts 致力於支持藝術家與文化機構運用沉浸式科技，開創全新的藝術體驗形式。《與火共舞》不僅展現技術創新，更讓觀眾得以以更貼近、更直觀的方式進入音樂家的創作歷程。透過表演、空間運算、沉浸式聲音與視覺敘事的融合，這件作品拓展了觀眾體驗表演藝術的可能性。」

宏達電表示，此次入選坎城影展沉浸式競賽單元，進一步展現 VIVE Arts 在國際沉浸式內容領域的創作能量與影響力。HTC 將持續透過 XR、VR、MR 與 LBE 技術，深化與全球文化機構及內容創作者的合作，推動沉浸式內容於藝術、娛樂與文化產業的多元應用，並加速相關產業生態的發展。