FCC 修新規有利產業加速發展 法人持續推薦三檔低軌衛星概念股

美國聯邦通訊委員會（FCC）日前通過修訂衛星頻譜共享機制，有利低軌衛星產業加速發展，法人持續看好星建商用、手機直連及太空AI等相關後續發展，台灣供應鏈主要推薦標的包括昇達科（3491）、華通（2313）、穩懋（3105）等三檔。

大型壽險金控旗下投顧法人分析，FCC於4月30日投票通過修訂衛星頻譜共享機制，以提升衛星網速、穩定性及成本，預估新規有望使Space X的星鏈（Starlink）等業者網路容量增加七倍，並為美國民眾解鎖逾20億美元的經濟效益。

FCC此次法規調整主要考量現代技術，重點在於更新1990年代晚期制度、對星鏈等新一代非地球同步軌道衛星造成束縛的監管框架，改革後規可望「在特定地理區域與頻寬範圍內，讓八顆衛星同時提供服務，有利LEO產業加速發展。

另一方面，星鏈第1季低軌衛星發射數量達894顆，年增61.4%，創同期新高，4月以來維持每周平均兩次或以上頻率，每次平均衛星數量26至27顆，法人建議後續可觀察大型火箭starship商用進度。

法人表示，Amazon LEO第1季發射量61顆，4月加速至三次，月發射量約90顆，且配合近期Blue Origin的New Glenn火箭順利發射並成功回收，有助Amazon LEO衛星發射進度，預估今年新增衛星數量將大幅提升達800至1,000顆。