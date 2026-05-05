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CCL大廠包產能 亞泰金屬訂單能見度達2028年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
亞泰金屬黃源財總經理。記者尹慧中/攝影
亞泰金屬黃源財總經理。記者尹慧中/攝影

來自銅箔基板CCL大廠台光電（2383）、台燿（6274）以及聯茂（6213）、生益科技等皆積極包產能擴大AI材料布局，CCL設備商亞泰金屬（6727）受惠CCL客戶群擴產積極，目前訂單能見度已達2028年，客戶群並積極簽長約預付款確保設備供應。

亞泰金屬先前表示，觀察主要客戶仍維持產能擴充計畫進程，配合客戶需求積極擴充產能，同時隨著全球AI應用、5/6G、高速運算等趨勢明確，再加上供應鏈區域化發展，帶動銅箔基板（CCL）相關大廠全球產能布局、增設產能計畫步伐不變。

亞泰金屬專攻銅箔基板高階含浸與各式水平塗佈設備，為全球最大的高階CCL精密塗佈及含浸設備製造商，亞泰金屬近年強化產品自製率，積極調配生產配置，提高產線調度靈活性、組裝自製率和生產製程效率。據了解，亞泰金屬直到2028年的產能已被台灣銅箔基板三雄包下，並以高階機台為主，其餘非台系客戶也正積極預訂產能，有助今年獲利挑戰倍增，後年也持續看旺。

海外布局方面，亞泰金屬先前已率先於2024年底完成增設泰國服務據點，提供客戶更即時的產品服務。同時近期軟性銅箔基板FCCL大廠積極開拓對應M9等級新材料應用，亞泰金屬也已有配套方案支援客戶。

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