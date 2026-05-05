搶先布局6G 技術！經濟部祭三策略 科專優先補助這「三大類」新技術

經濟部指出，2025年次世代通訊產值達1兆1,558億元。為發展我6G自主技術，經濟部產業技術司公告今年業界科專補助計畫，將優先補助6G行動通訊、衛星通訊、以及全光通訊三大類，目標是希望驅動國內廠商於2029年第1季、6G標準底定前完成技術布局，搶占首波全球商機。

經濟部指出，2026年推動次世代通訊主要策略包括：今年持續培植產業「地」、「空」互連通訊能力，協助業者研發「多軌」、「多頻」衛星地面設備整機；支持工研院與聯發科攜手OneWeb，全球首度驗證3GPP手機直播衛星；持續協助台廠投入低軌衛星地面設備及基地台研發。

經濟部產業技術司公告次世代通訊業界科專補助計畫。技術司表示，這項計畫旨在善用我國在半導體、IC設計、通訊模組等領域的深厚基礎，強化我國通訊產業既有優勢與未來競爭力，並掌握未來6G商用化之發展契機。自即日起至7月底止受理申請，經濟部最多補助申請計畫50%。

技術司更強調，今年重點補助6G行動通訊、衛星通訊、以及全光通訊三大類，目標是希望驅動國內廠商於2029年第1季、6G標準底定前完成技術布局，搶占首波全球商機。

依規畫，這波次世代通訊科專補助三大重點。第一類是6G行動通訊，包括：射頻/基頻晶片、基地台元件/模組、基地台系統（含軟硬體）、核心網/網路管理系統、新興應用技術、網路端到端系統整合與場域驗證、基礎材料。

第二類是衛星通訊（含NTN），如衛星通訊地面設備/模組、衛星通訊晶片/零組件、衛星通訊酬載、應用系統整合與場域驗證、衛星本體與次系統、基礎材料。

第三類是全光通訊，包括全光網路(Al-Photonics Network, APN)傳輸與交換設備、開放式資料中心基礎(Data-Centric Infrastructure, DCI)架構、智慧光網路控制與管理軟體、矽光通訊相關元件、模組或材料。

技術司明訂，國內依法登記成立之獨資、合夥、有限合夥事業或公司，只要非屬銀行拒絕往來戶，皆可申請，但禁止陸資申請。計畫補助比例最低為計畫總經費40%、最高不超過50%，其餘部分由企業自籌。技術司並強調，特別鼓勵業者參與國內外實驗網建置與測試，及產業鏈上/下游廠商聯合申請，將依技術難度給予加分鼓勵。