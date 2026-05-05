世界先進首季獲利季增近三成 董事會再拍板85.59億元設備預算

晶圓代工廠世界先進（5347）5日公布第1季財報，單季獲利較上季明顯回升，董事會4日並同步通過公司及子公司機器設備與相關廠務設備資本預算，合計約85.59億元，顯示在成熟製程需求逐步回穩之際，公司仍持續推進擴產與設備投資布局。

世界先進首季營收125.3億元，季減0.5%、年增4.9%；毛利率29.3%，季增1.8個百分點、年減0.8個百分點；營益率16.7%，季增2.4個百分點、年減2個百分點；稅後純益22.5億元，季增28.5%、年減6.6%；每股稅後純益1.22元。整體來看，首季雖仍受年比壓力影響，但在毛利率與營益率雙雙較上季回升帶動下，獲利表現已有明顯改善。

除了財報出爐，世界先進董事會也拍板最新設備投資案，其中8吋機器設備及相關廠務設備資本預算約36.3億元，12吋機器設備及相關廠務設備約49.29億元，合計約85.59億元，反映公司持續因應業務成長與後續產能需求，擴充既有8吋與12吋設備配置。

先前法說會上，世界先進已釋出今年資本支出將維持高檔的訊號。公司當時預估，2026年全年資本支出約600億至700億元，其中約85%將投入新加坡12吋廠建置；另外也規劃逐步淘汰並升級部分粗線寬產能，以因應客戶長期需求。

世界先進先前也提到，第1季產能利用率可望由前一季約75%提升至80%至85%，主要受惠面板驅動IC需求回溫，以及伺服器電源管理晶片持續放量。

整體來看，世界先進此次一手公布首季財報、一手加碼設備與廠務資本預算，市場解讀重點不只在單季獲利回升，更在於公司仍持續朝既定擴產方向前進。展望後市，隨新加坡12吋廠建置推進、成熟製程需求改善，資本支出與接單動能是否進一步轉化為營運成長，將是市場接下來關注焦點。