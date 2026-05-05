崇越攜倍利科創控等夥伴參展2026 SEMICON SEA

崇越（5434）攜手旗下子公司「新加坡崇越」及12家合作供應商，聯袂參加東南亞最具影響力半導體展─2026 SEMICON Southeast Asia（SEMICON SEA）。展期從5月5日至7日，在馬來西亞吉隆坡國際貿易展覽中心舉行，展示從半導體材料、設備到廠務工程的全方位解決方案，有效滿足東南亞半導體製造與封裝需求。

設備至部品：從檢測到封裝，全製程智能整合

設備與部品方面，崇越科技整合多項關鍵技術，涵蓋光學檢測、製程監測、自動化封裝、潔淨度管理及切割加工等面向，為半導體製造提供從前段到後段的全製程智能解決方案。

在製程品質把關上，崇越科技攜手半導體光學檢測設備商「倍利科技」（股票代碼7822），結合光學、機械電子設計、系統軟體與人工智慧演算法，提供高價值的自動光學檢測與量測解決方案，協助客戶降低人力需求、提升自動化程度，有效改善產品品質並降低生產成本。

進入製程環境管控與後段封裝，半導體先進製程奈米監測設備廠商「創控」（股票代碼6909）鎖定揮發性有機物為監測對象，以實驗室等級的檢測表現協助客戶維持潔淨室空氣品質；半導體自動化設備商「旭禾精密」則推出全自動成品包裝設備，支援卷帶、晶圓載具等多元型態，提供高精度、智能化的整合方案。

在製程耗材與加工器具方面，全球晶圓載具領導廠商「信越聚合物」（JP：7970）展出高規格晶圓載具，具備優異密封性能以隔絕微粒污染，在高精密製程中維持尺寸精度並縮短清洗乾燥週期。化學濾網製造商「鈺祥」（股票代碼7909）提供客製化過濾解決方案，有效防止晶圓受損、確保製程良率；鑽石工具製造商「READ」針對不同應用領域提供最合適的切割工具，特別適用於碳化矽（SiC）等高難度材料，兼具高精度與高效率；半導體加工器具設備商「大日商事」的晶圓盒以超潔淨材料及優異耐化學性著稱，可依生產環境客製化。

在半導體材料領域，崇越科技匯集多家專業供應商，提供涵蓋先進製程與封裝所需的完整材料陣容。新加坡濕式化學供應商─「EMK Technologies」 帶來三款先進封裝材料─雷射開槽保護液、先進蝕刻液、先進光阻剝離液。雷射開槽保護液可於製程中保護晶圓表面；先進蝕刻液相較市場主流產品，可提升製程效率與成本效益；先進光阻剝離液則強化先進封裝產線的整體產能與成本效益。化學材料供應商─「達興材料」（股票代碼5234）則提供半導體與顯示器產業所需的特殊化學品及關鍵原材料。

落實綠色廠務 潔淨工程與永續製程並進

廠務工程方面，崇越科技旗下「蘇州崇越工程」深耕半導體高科技廠務工程，服務範圍涵蓋無塵室、機電工程、純廢水處理等工程，為高科技廠提供從廠務規劃到落地執行的完整解決方案。

在廢水處理的材料端，崇越科技攜手特殊化學材料商─「偉赫」，其除氟劑可顯著降低化學品用量與成本，在提升廢水處理效率的同時有效減少碳排放，協助半導體廠將 ESG 理念落實於日常製程中。

崇越科技多年深耕東南亞市場，自1997年設立新加坡崇越並將其定位為區域營運中心起，以此為核心輻射東南亞市場。近年積極擴張，先後於2019年成立越南崇越、2022年於馬來西亞成立檳越科技；今年1月更完成泰國崇越設置，進一步完善東南亞供應鏈布局。

隨AI驅動全球半導體產業正邁入新一輪成長循環，同時地緣政治推升供應鏈重塑布局，東南亞躍升為具關鍵地位的半導體樞紐之一，並以新加坡、馬來西亞為核心的區域產業分工逐步成形─新加坡聚焦晶圓製造與高階研發，馬來西亞柔佛州發展AI資料中心聚落，檳城則持續強化封裝測試產能，形成極具互補的區域產業鏈。

崇越科技首席執行長陳德懿表示：「東南亞正快速成為全球半導體供應鏈重組的關鍵節點，新加坡與馬來西亞在長期緊密的經貿基礎上形成高度協同的產業分工，區域半導體供應鏈地位持續鞏固。崇越科技於新加坡設點超過30年，在星、馬地區具備特殊化學品與特殊氣體的倉儲運送網絡，近年來也建構半導體廠水資源等廠務整合能力，將持續扮演供應鏈與東南亞製造的關鍵橋樑，把握這波產業重組帶來的成長機會。