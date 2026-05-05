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股后穎崴Q1每股賺19.54元 在手訂單充裕、新產能開出 業績逐季揚

經濟日報／ 記者李孟珊朱子呈／台北報導
穎崴董事長王嘉煌。聯合報系資料照
穎崴董事長王嘉煌。聯合報系資料照

股后穎崴（6515）昨（4）日公布首季稅後純益7億元，創單季新高，季增逾四成，年增14%，每股純益19.54元。

展望後市，法人看好穎崴在手訂單充裕，加上新產能陸續開出挹注下，營收將逐季增長。

穎崴是半導體高階測試座大廠，首季合併營收29.8億元，創新高，季增33.5%，年增29.7%，伴隨首季獲利同寫新猷，反映AI、高速運算（HPC）市況強勁，對高階測試介面需求同步激增。穎崴董事長王嘉煌看旺自家營運，先前即立下2027年公司年度營收要突破百億元的目標。

穎崴結算，首季毛利率43%，季增1.3個百分點，年減5.8個百分點；營益率26.1%，季增4.8個百分點，年減5.6個百分點；稅後純益7億元，季增44.7%，年增14%，每股純益19.54元。整體來看，雖然首季毛利率與營益率仍低於去年同期，但營收規模快速放大，帶動本業獲利明顯走升。

法人指出，穎崴營運動能與AI、高速運算與ASIC晶片測試需求高度相關。受惠全球AI與高速運算客戶需求強勁，高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡拉貨動能不減，伴隨在手訂單持續增加，以及新產能開出挹注下，看好穎崴2026年營收逐季成長無虞。

零組件端方面，穎崴同步加速探針與加工件供給，公司規劃探針月產能由去年底350萬支，提升至今年第2季底的600萬支，今年底上看800萬支；加工件主要因應socket測試座需求，最慢第2季底倍增。

穎崴訂單動能強勁，產能塞爆，公司先前坦言，即便探針月產能拉升至800萬支，仍難以完全滿足客戶需求，後續仍需維持一定比率的外部供應，以支撐交期與供應彈性。

觀察產業趨勢，在雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出之下，整體半導體供應鏈進入結構性成長階段。業界分析，AI投資模式正由一次性硬體建置，轉向長期算力消耗，對測試、封裝及先進製程形成長線支撐，測試介面需求同步水漲船高，助攻穎崴營運。

法人指出，穎崴一線國際客戶多採用先進製程，相關營收占比已超過七成，伴隨AI驅動半導體先進製程供不應求，穎崴後市持續看俏。穎崴昨天股價漲315元，收10,700元。

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