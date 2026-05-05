消息是真的 台積將進駐龍科三期

本報昨（4）日獨家披露，延宕二年半的竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）「大復活」，台積電（2330）將進駐當地蓋新廠，相關話題昨日在桃園市議會發酵。桃園市長張善政昨天表示，不方便透露是哪一家大廠進駐，但「媒體報導內容是正確的」，市府會全力協助廠商用水、用電需求。

對於進駐龍科三期，台積電昨天表示，不排除任何可能性，並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠的用地。

張善政受訪時說，「媒體報導內容是正確的」，實際時程還是要看核定，市府尊重主管單位。對於外界關心台積電會不會進駐，他則笑回，業者是哪一家，「不用猜大家都猜得到」，既然竹科管理局還沒有宣布，市府也不便代替宣布，業者就是現在國際上非常夯、建廠時程壓力非常大的這家。

針對竹科龍潭三期擴大區的水電供應疑慮，張善政說，電力在科管局當初核定時就已備妥配套措施。用水方面，受限於環評因素，業者希望能盡量100％使用再生水，桃園市正在建設再生水廠，計畫由內政部審查中。