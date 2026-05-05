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能率、佳能躋身輝達機器人第一梯隊

經濟日報／ 記者陳昱翔劉芳妙／台北報導

輝達執行長黃仁勳高喊機器人時代將來臨，能率集團旗下能率（5392）、佳能（2374）因與輝達強強聯手共同投資台、美AI機器人軟硬體新創公司，備受關注，預料也將躋身輝達機器人第一梯隊，大咬商機。

能率去年投資美國AI機器人公司Agility Robotics，隨後輝達也加入投資，接著在去年底雙方又再次「英雄所見略同」，共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫蘊林科（Linker Vision），雙方二度並列股東成員。

能率不僅斥資1,000萬美元投資Agility Robotics，旗下佳能也與Agility Robotics共同合作開發、生產製造機器人視覺模組，Agility Robotics創辦人日前更特地來台參訪佳能，深化彼此合作關係。

Agility Robotics主要產品為雙足步行機器人，目前共有Cassie與Digit兩個機型，同領域主要競爭對手為特斯拉旗下機器人公司Optimus。

業界人士指出，有別於其他新創機器人公司，Agility Robotics開發的產品最接近黃仁勳曾提及的AI人形機器人，預料未來在AI巨頭與台廠協力下，該公司有望進一步擴大AI人形機器人市場版圖。

能率集團與輝達也共同投資台灣隱形冠軍企業鑫蘊林科，該公司主要致力於AI視覺軟體，其產品涵蓋工業AI、企業AI、Telco AI、人形機器人及自主服務等領域。

能率集團也正與鑫蘊林科洽談營運合作事宜，一方面透過資本與策略投資，參與AI軟體與應用端的成長；另一方面，結合集團既有的製造與通路能力，形成差異化的產業布局。

佳能近年加大機器人布局，除接獲美機器人企業 Mantis Robotics的近接感測器訂單，佳能同時結合集團創投能率亞洲共同投資美國人形機器人Agility Robotics機器人相關公司，帶動佳能機器人視覺影像產品打入美國機器人產業供應鏈。

佳能董事長章孝棋日前表示，Agility機器人至少搭載八顆鏡頭模組，且平均單價（ASP）高， 看好機器人視覺相關應用有望在今年下半年發酵。

機器人 佳能 輝達

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