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黃仁勳點火機器人 大立光、亞光扮感測要角

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

輝達執行長黃仁勳看好機器人三年內成為主流之際，並預告隨著ChatGPT這類生成式AI已能模擬人類動作，未來機器人將從「生成影像」，進一步轉化為「實際行動」，透過感測與推理能力，自主觀察並完成任務。外界看好，未來扮演「機器人之眼」的光學廠大立光（3008）、亞光（3019）、佳能（2374）等扮演關鍵要角。

黃仁勳在接受前美國國家安全顧問幕僚長、現任華府智庫「特別競爭研究計畫」 執行長巴杰塔里（Ylli Bajraktari）專訪時，特別提及感測應用是機器人普及重要的一環。

他指出，ChatGPT有很強的影片生成能力，只要說「我想生成一個人拿起咖啡杯並喝一口」，它就能生成畫面：手知道咖啡杯在哪裡，並且把它拿起來，既然可以生成這樣的影片，為什麼不能讓機器人實際去做這件事？

他認為，生成式AI從理解場景到模擬動作，代表AI已具備學習感知的能力，下一步即是將生成影片轉成機器人的實際動作，由生成延伸至推理，讓機器人自己透過觀察，做出下一個動作。

亞光積極布局人形機器人視覺感測市場，董事長賴以仁日前表示，隨機器人一代一代精進改良中，目前仍在少量送樣階段。

美國 國家安全 華府

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